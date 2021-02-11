Исходя из опубликованной ЦБ предварительной оценки платежного баланса, сальдо счета текущих операций (далее – CA, current account) в январе составило 6,8 млрд долл. Согласно нашей модели, исходя из сложившихся цен на нефть (55,2 долл./барр. Brent) и курса рубля (74,4 руб./долл.), оно должно было бы оказаться выше 15 млрд долл.

Замедление экономики и ослабление рубля не помешали импорту достичь рекордных уровней. Такое большое расхождение с оценкой ЦБ РФ (если данные не будут пересмотрены), по нашему мнению, обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых, произошедший в 2020 г. существенный рост импорта до 16,4% к ВВП (с 14,9% в 2019 г.), несмотря на «заморозку» экономики из-за пандемии и заметное ослабление рубля к доллару, возможно, не является временным, отражая рост зависимости экономики от технологичных импортных товаров. Кстати говоря, в 4 кв. 2020 г. размер импорта достиг в абсолютном долларовом выражении значений аналогичного периода 2019 г., однако размер номинального ВВП (в долларовом выражении) заметно ниже (в декабре 2020 г. импорт составил рекордные 18,6% ВВП). Во-вторых, в январе, несмотря на очень благоприятную конъюнктуру на рынке нефти (цены выросли на 10% м./м.), физический экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ, скорее всего, сократился (повлияли в том числе погодные условия в портах отгрузки). Косвенно на это указывают данные ЦДУ ТЭК (падение экспорта составило 14% г./г.). Таким образом, с одной стороны, наши предположения оказались избыточно оптимистичными, а с другой, такой слабый январь (традиционно этот месяц вносит наибольший вклад в годовой CA) свидетельствует о том, что рубль не имеет большого потенциала для укрепления, даже если риск введения новых санкций не реализуется.

Корпорации вывели планку по вывозу капитала на новый уровень. Другим фактором, негативно влияющим на курс рубля, является повышенный вывоз капитала частным сектором (по итогам 2020 г. корпорации вывезли 35 млрд долл. против 4 млрд долл. годом ранее). Отметим, что вывоз капитала банками по сути нельзя считать вывозом, поскольку в большинстве случаев это размещение избытка валютной ликвидности, поступившей на счета клиентов. Согласно данным ЦБ, в январе было вывезено 8 млрд долл. (против 9,1 млрд долл. в январе 2020 г.), и пока нет предпосылок для снижения этого показателя (вывозу способствуют низкие процентные ставки по рублю и ожидание санкций). Текущее состояние валютной ликвидности в банковском секторе не позволяет банкам компенсировать вывоз капитала корпорациями и ослабить его эффект на валютный рынок.

С учетом упомянутых выше корректировок (по импорту мы заложили дальнейший рост, отток капитала пересмотрели в сторону увеличения) нефти 61 долл./барр. Brent соответствует равновесный курс рубля на уровне 66 руб./долл. Отклонение текущего курса (на 7 руб., или 10%), на наш взгляд, обусловлено ожиданием жестких санкций (рынок предполагает 50%-ную вероятность их введения). Мы не считаем, что эта вероятность снизится до нуля, поэтому лишь небольшая часть потенциала (для укрепления рубля) может реализоваться.