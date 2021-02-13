Позиции "Газпрома" в Европе стабильны
МОСКВА, 13 февраля — ПРАЙМ. В 2020 году поставки газа "Газпромом" в дальнее зарубежье сократились на 10% до 179,3 млрд кубометров, а доля российского трубопроводного газа на европейском газовом рынке снизилась с 34% до 33%. Несмотря на то, что этот результат наименьший с 2016 года, в "Газпроме" сообщили, что он входит в пятёрку максимальных поставок газа в дальнее зарубежье за всю историю газовой корпорации.
Более того, объём экспорта российского трубопроводного газа в дальнее зарубежье превзошли самые оптимистичные ожидания экспертов. В наиболее тяжёлом для европейского рынка углеводородов первом полугодии 2020 года в "Газпроме", когда цены на газ рухнули вслед за обвалом цен на нефть, предсказывали, что, если существенного улучшения ценовой ситуации до конца года не произойдёт, то в 2020 году экспорт газа в дальнее зарубежье упадёт примерно на 16%, до 167 миллиардов кубометров. А в агентстве Fitch Ratings прогнозировали, что по итогам 2020 года экспорт газа "Газпромом" в западную Европу и другие страны дальнего зарубежья упадёт на четверть и составит не более 149 миллиардов кубометров.
"Газпром" летом 2020 года смог быстро адаптироваться к обвалу цен на газ в 2020 году и предоставить клиентам большую скидку. Это было особенно важно, с учётом того, что поставщики СПГ в мае и июне 2020 года были готовы поставлять свой газ европейским клиентам по очень низким ценам, лишь бы не потерять престижный и большой по объёму европейский рынок. Однако с "Газпромом" им конкурировать было трудно, так как он летом продавал газ по $160-180 за тысячу кубометров, а для некоторых клиентов, как сообщали некоторые западные СМИ, в июне поставлял и по цене ниже $100 за тысячу кубометров.
При этом "Газпром" наращивал объёмы поставок в ряд европейских стран, и, что интересно, от российского газа не отказалась даже Польша. Трубопроводный газ, как правило, дороже СПГ на 15-25%, а в условиях обвала рынка, как в июне прошлого года, ценовая разница между «демпинговыми» поставками СПГ и трубопроводного газа значительно сузилась, но всё равно иностранный СПГ оставался на 5-6% дороже российского трубопроводного газа.
Таким образом, ответ на будоражащий уже весь мир вопрос о том, необходим ли Европе "Северный поток 2", очевиден: нужен, поскольку Европа пока не готова отказаться от газа вообще, ведь переход на производство электроэнергии из возобновляемых источников займёт десятилетия, а пока самое дешёвое и экологичное топливо на европейском рынке — трубопроводный газ из России. Более того, когда "Северный поток 2" будет построен, конечные потребители российского газа могут рассмотреть вопрос о транспортировке водородного топлива по этому газопроводу — его технические возможности это допускают.
Мы полагаем, что в обозримом будущем, хотя бы в ближайшие пять лет, доле "Газпрома" на европейском газовом рынке (более трети) существенных угроз нет. Пожалуй, основным конкурентом "Газпрома" на газовом рынке западной Европы может стать российский СПГ, производимый НОВАТЭКом, у которого очень невысокие издержки производства и низкая стоимость транспортировки. Но это будет возможно через несколько лет. По прогнозам ИАЦ "Альпари", "Северный поток 2" будет успешно достроен и запущен в эксплуатацию, что станет хорошим драйвером роста акций "Газпрома" до нашей целевой цены в 280 рублей за бумагу в течение ближайшего года. Есть, конечно, риски, связанные с возможными требованиями Евросоюза (под давлением США) сохранять транзит газа через Украину, но можно сказать, что это политические риски государства, не слишком влияющие на коммерческие интересы "Газпрома".
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