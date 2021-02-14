МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Активность курсов и котировок ценных бумаг внутри дня на российском рынке давно стала повседневной реальностью. Когда ничего не взлетает до небес или не падает камнем вниз, даже непривычно и местами тревожно. Вторая неделя месяца также оказалась энергичной, и далее нет поводов для смены настроения. Show must go on, как говорится.

Рубль выглядит в феврале, пожалуй, даже слишком перекупленным. Побудем ненадолго рублевыми пессимистами и посмотри на вопрос вот с какой стороны: да, импорт падает, так как у людей в кошельках пусто. Да, нефть дорогая в сравнении с самой собой, и это поддерживает котировки сырьевого рубля. Да, доллар США на мировой арене успокоился, перестал бурно дорожать и уже успел скорректироваться в паре с евро к двухнедельным минимумам. Все это способствует сильной позиции рубля. Но, с другой стороны, экспортеры менее конкурентоспособны и несут меньше денег в бюджет, Минфин снова может столкнуться с дефицитом казны, а это всегда требует быстрых курсовых реакций, нерезиденты не слишком активны на долговом рынке России, потому что во внутренней и внешней политике много "белых" пятен и теоретических рисков.

Укрепление рубля, кроме как довольной улыбки российских властей, больше и не имеет сейчас плюсов — за рубежом мало кто отдыхает, потому курсы не так уж и важны, сбережения порядком растаяли за коронавирусный год, иностранные комплектующие, расходники и прочие товары дешевле не стали — торговые посредники отлично знают, что курсы движутся волнообразно и почти всегда не в пользу рубля в долгосрочной перспективе.

В бюджете очень-очень не хватает денег, это видно по появлению "гениальных" налоговых идей на том или ином уровне. Контролируемая девальвация рубля могла бы позволить избежать этих инициатив.

В пятницу, 12 февраля, российский мегарегулятор принял ожидаемое рынком решение сохранить ключевую ставку на отметке 4,25%, не поддаваясь внешнему влиянию. Рубль днем и вечером бодро терял позиции в парах с иностранными валютами. В текущих реалиях, по оценкам ИАЦ "Альпари", более-менее приемлемый курс доллара находится в пределах 74-75 рублей, здоровый курс при условии, что "пузырь" в нефти сдуется и вернет Brent к $56-58 за баррель, должен находиться в коридоре 76-77 рублей. Для евро сегодняшний торговый диапазон в пределах 89-91 рубля видится вполне нормальным.

Фондовые индексы забрались довольно высоко. Здесь коррекция давно ходит на горизонте, но максимум, на что готов рынок в индексе МосБиржи, — это снижение на 100 пунктов и не более того. Рублевый индикатор продолжает балансировать в пределах 3350-3400 пунктов, ненадолго выходя за эти границы. Пока не появится веского повода в виде, например, антироссийских санкций или заметного провала цен на нефть (ни того, ни другого сейчас не ждем), индекс МосБиржи сохранится в этих же рамках. Индекс РТС продолжает торговаться в диапазоне 1380-1450 пунктов, и пока не видно поводов для того, чтобы это изменить.