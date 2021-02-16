Рынки США вчера были закрыты по случаю Президентского дня, так что торговая активность в мире была относительно низкой. Общий настрой при этом остался позитивным. Индекс акций развивающихся стран MSCI EM прибавил 0,6%, Nikkei 225 поднялся на 1,9%, впервые с 1990 г. достигнув отметки 30 000 пунктов, FTSE 100 вырос на 2,5%. На фоне вызванных погодными условиями перебоев с электроснабжением в Техасе нефть Brent подорожала еще на 1,4%, до 63,3 долл./барр. По сообщениям СМИ, добыча нефти в США сократилась на 1,5-1,7 млн барр./сут., а основные маршруты транспортировки нефти в Техасе оказались закрыты.

Доходности немецких Bunds вчера выросли на 4-5 бп, отыгрывая произошедшую в пятницу вечером коррекцию в казначейских облигациях США. Доходность 10-летнего выпуска достигла —0,38%, самого высокого уровня с июня 2020 г. Доходность аналогичных французских бумаг повысилась на 4 бп, до —0,16%, максимума с сентября прошлого года.

Индекс доллара снизился на 0,1%. Валюты стран EM торговались разнонаправленно. Мексиканское песо ослабло относительно доллара на 0,1%, тайский бат закрылся практически без изменений, индийская рупия прибавила 0,1%, южноафриканский ранд укрепился на 0,6%, турецкая лира — на 1%. Рубль в самом начале торгов вырос на 0,5%, до 73,2 за доллар, и оставался на этом уровне до закрытия. Объем торгов в USDRUB_TOM был небольшим, всего около 2,3 млрд долл., и значительная его часть пришлась на утреннее ралли. В данный момент рубль вплотную подошел к важному уровню сопротивления (73-73,2), который он пытался, но так и не взял в декабре и середине января. Преодоление этого уровня откроет рублю дорогу к отметке 72, которая является нашей целью на 1к21.