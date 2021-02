Вчера доходность десятилетних американских казначейских облигаций достигла уровня 1.35%.

Таким образом, с начала года доходность выросла на 45 базисных пунктов, за последние 60 лет это шестой результат по темпам роста. Ситуация все больше напоминает «великий инфляционный перелом» середины 60-х годов, когда после долгих дефляционных лет и низкой инфляции цены начали резко расти, уровень инфляции к концу 60-х достиг 6%, а концу 70-х почти 16%.

Как и сейчас, тогда FOMC находился позади кривой (behind the curve), из-за политического давления не спешили поднимать ставку, проводили политику равновесия и спокойствия (even keel), таргетировали безработицу в 4 процента.

Инфляция вышла из-под контроля, центробанку пришлось догонять, поднимать ставку до 20%. В итоге, для долгосрочных инвесторов эти годы, 15 лет оказались потерянными, индекс S&P500 упал почти на 60%.

Все последние данные (оптовые цены, опережающие инфляционные индикаторы) говорят о том, что уже скоро это ретранслируется в потребительскую инфляцию. Темпы роста могут быть самыми непредсказуемыми, достаточно посмотреть только на то, как сейчас непрерывно растут цены на промышленные металлы и продовольствие.

Конечно, можно закрыть глаза и полностью довериться центральным банкам, они ведь держат все под контролем. Можно, но не нужно.