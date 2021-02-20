Акции Coca-Cola остаются в рамках долгосрочного растущего тренда
Coca-Cola ожидает опережающего роста продаж Coke Zero Sugar в 2021 году, а также в ближайшие несколько лет. По словам гендиректора компании Джеймса Куинси, это сейчас самый трендовый товар во всей линейке компании. Coke Zero Sugar появилась в 2017 году в качестве замены более привычной для покупателей Coke Zero (продавалась в США с начала 2000-х годов). Оба напитка не содержат сахара, но обновленная версия по вкусу больше напоминает обычную кока-колу.
За период пандемии интерес потребителей к напиткам не сократился, но стал видоизменяться: напитки без сахара вышли на первый план как более нейтральные для здоровья. В целом вода с газом остается в США самым популярным каждодневным напитком, и закрытие ресторанов в 2020 году не изменили эту парадигму.
Акции Coca-Cola с начала года сильно просели из-за январской коррекции, но удержались в рамках долгосрочного растущего тренда. Компания позитивно отчиталась за конец 2020 года: выручка совпала с прогнозами, уложившись в $8,8 млрд, а прибыль выросла год к году на 7% и превысила ожидания рынка. Дополнительным драйвером для бумаг в последние дни стала новость о росте дивиденда — до $0,42 на акцию. Это 59-е по счету повышение размера выплат в пользу акционеров. Coca-Cola сохраняет статус дивидендного аристократа. Сейчас компания платит 3,35% годовых. При этом сохраняет высокий потенциал роста самой акции — до 14% на горизонте до года.
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