В среду в фокусе внимания была статистика от Минэнерго США, по которой можно было оценить масштабы перебоев в отрасли из-за техасских заморозков. Добыча на прошлой неделе упала на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с), что почти в 4 раза ниже оценки источников Bloomberg в 4 млн б/с, но все же существенно для рыночного баланса. При этом нефтепереработка упала гораздо сильнее. Загрузка НПЗ сократилась с 83,1% до 68,6%. В результате запасы нефти выросли на 1,3 млн баррелей против ожидаемого снижения на 5,2 млн баррелей, что, по сути, является негативным сигналом.

Однако участники рынка нефти, судя по всему, уже настолько привыкли к росту цен, что предпочитают фокусироваться на позитивных моментах, игнорируя очевидный негатив. На прошлой неделе на фоне новостей от Bloomberg о падении добычи на 4 млн б/с цены на нефть выросли с $62,8 до $64,9 за баррель. Вчера, когда EIA отчиталась о том, что падение составило всего 1,1 млн б/с, цены на нефть прибавили еще и закрылись на отметке $67,2 за баррель.

Наиболее логичным объяснением выглядит то, что участники рынка могли наращивать ставки на нефть и другие сырьевые активы в условиях растущей денежной массы. Глава ФРС второй день подряд выступает в конгрессе с заявлениями о том, что монетарное стимулирование остается актуальным, а цель по инфляции и безработице еще далека. Участники рынков с позитивом воспринимают эти новости и спешат обменять деньги на реальные активы. Между тем индекс доллара США DXY три дня подряд остается стабильным.

Источники Reuters в ОПЕК+ рассказывают о том, что участники сделки по сокращению добычи расходятся во мнении, как поступить с квотами с 1 апреля. Одни выступают за увеличение добычи, в то время как другие опасаются возможных проблем на стороне спроса из-за COVID-19 и предпочитают действовать более консервативно. В частности, за увеличение добычи выступает Россия, для бюджета которой текущие цены на нефть уже более чем комфортны. Сдержанного взгляда придерживается Саудовская Аравия, которая добровольно сокращает дополнительный объем добычи, который ей необходимо вернуть на рынок безопасным для баланса способом.

В марте официальное сокращение ОПЕК+ составит 7,05 млн б/с и еще 1 млн б/с будет добровольно сокращать Саудовская Аравия. В апреле страны могут увеличить добычу на 0,5 млн б/с, а Саудовская Аравия — полностью или частично отменить дополнительные сокращения. Эти и другие возможные варианты будут обсуждаться на очередной телеконференции альянса 4 марта.

Фьючерсы на Brent, как было отмечено выше, вчера превысили $67 за баррель, обозначив новый 13-месячный максимум. Эффект пандемии полностью ушел из котировок, а сама тема COVID-19 все меньше интересует участников. В свете возможного увеличения добычи странами ОПЕК+, растущей буровой активности в США и текущего высокого уровня цен взгляд на нефть остается умеренно негативный. Между тем технический анализ предполагает возможность достижения психологического уровня $70 за баррель в ближайшие недели.