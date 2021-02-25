Каковы перспективы газопровода «Северный поток-2», удастся ли его достроить и запустить в эксплуатацию? Может ли противостояние ряда стран Европы и США по вопросу о «Северном потоке-2» привести к санкциям США против европейского бизнеса и даже к новой войне в Европе?

В апокалиптические сценарии мы не верим, да и предпосылок к какой-либо новой войне в Европе пока нет, и особенно странным является предположение, что США даже гипотетически может объявить войну Германии или какой-либо ещё из стран НАТО. Вся санкционная история вокруг «Северного потока-2» возникла из-за не вполне адекватных конгрессменов, продавивших включение статьи о санкциях против газопровода в оборонный бюджет США. Но ранее Дональд Трамп отказался вводить санкции, напрямую затрагивающие интересы европейского бизнеса. Есть нормальная конкуренция между поставщиками, причём не противоречащая «третьему энергопакету» Евросоюза, предполагающего наличие конкурирующих поставщиков газа и разных способов поставки.

Безусловно, Европа (за исключением Польши и антироссийски настроенных правительств стран Балтии) заинтересована в успешном завершении «Северного потока-2» и его скорейшем вводе в эксплуатацию. Сжиженный природный газ на европейском газовом рынке присутствует уже несколько лет, и между поставщиками СПГ существует серьёзная конкуренция, но он практически неконкурентоспособен с российским трубопроводным газом. Россия поставляет газ в Европу на 15-25% дешевле, чем поставщики СПГ. Именно поэтому «Северный поток-2» выгоден Европе, для которой важны в первую очередь математика и экономика газового рынка. Поэтому срок окончания строительства «Северного потока-2» и его запуск в эксплуатацию в 2021 году выглядит вполне реалистичным.

С вводом в эксплуатацию «Северного потока-2» открытое давление на Евросоюз, Германию и европейских партнёров оператора проекта Nord Stream 2 может прекратиться, но противодействие строительству газопровода и информационная война будут продолжаться. Тем более, что в оборонном бюджете США предусмотрены ещё и санкции против проекта «Газпрома» на юге Европы — второй нитки газопровода «Турецкий поток». Войны в Европе из-за «газового» вопроса, конечно, не будет, но информационно-санкционная война США с российскими газопроводами, возможно, будет продолжаться ещё долго.