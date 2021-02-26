Похоже на рынках настал тот момент, когда рост доходности по базовым активам, казначейским облигациям США, другим государственным бондам, перешел в негативное качество для инвесторов на рынках акций. "Идеальный шторм" рубля. Как может измениться баланс сил в марте

Инвесторы занервничали, индексы начали снижаться.

Сейчас доходность по десятилетним трежерис уже превысила среднюю дивидендную доходность акций, входящих в индекс SP500.

Однако, как отмечают специалисты, основная проблема сейчас это резкий скачек доходности по коротким бондам, трехлетние казначейские облигации США торгуются на 7 базисных пунктов выше верхней планки ставки ФРС по федеральным фондом.

Следует учитывать, что ФРС покупает эти бонды в рамках QE.

Это очень плохой сигнал для развивающихся рынков, так как именно эти бумаги являются главным индикатором роста рисков в финансовой системе. Поэтому продажи госбондов на EM усилились.

Банк Австралии сегодня пытался безуспешно зафиксировать доходность трехлетних бондов вблизи своих целей, в результате австралийский доллар упал на 1.5%, что очевидно ухудшит инфляционную картину в стране. Растет доходность и наших ОФЗ, сегодня по 10-ке 6.8%.

Таким образом, в отсутствии вменяемой политики центробанков на рынках формируются условия для "идеального шторма".