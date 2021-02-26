Будет ли "идеальный шторм" на рынках?
Похоже на рынках настал тот момент, когда рост доходности по базовым активам, казначейским облигациям США, другим государственным бондам, перешел в негативное качество для инвесторов на рынках акций.
Инвесторы занервничали, индексы начали снижаться.
Сейчас доходность по десятилетним трежерис уже превысила среднюю дивидендную доходность акций, входящих в индекс SP500.
Однако, как отмечают специалисты, основная проблема сейчас это резкий скачек доходности по коротким бондам, трехлетние казначейские облигации США торгуются на 7 базисных пунктов выше верхней планки ставки ФРС по федеральным фондом.
Следует учитывать, что ФРС покупает эти бонды в рамках QE.
Это очень плохой сигнал для развивающихся рынков, так как именно эти бумаги являются главным индикатором роста рисков в финансовой системе. Поэтому продажи госбондов на EM усилились.
Банк Австралии сегодня пытался безуспешно зафиксировать доходность трехлетних бондов вблизи своих целей, в результате австралийский доллар упал на 1.5%, что очевидно ухудшит инфляционную картину в стране. Растет доходность и наших ОФЗ, сегодня по 10-ке 6.8%.
Таким образом, в отсутствии вменяемой политики центробанков на рынках формируются условия для "идеального шторма".
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