Сегодня негативный фон для рынка рублевых облигаций
В понедельник на рынке рублевых облигаций преобладали оптимистичные настроения. Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 1 — 3 б.п. Спрос на ОФЗ вернулся после стабилизации доходности UST-10 в диапазоне 1,40 — 1,45%, что на 10 б.п. ниже максимумов на прошлой неделе. Вместе с российскими облигациями дорожали бонды большинства развивающихся стран. Локальные 10-летние гособлигации ЮАР, Мексики, Индонезии, Колумбии вчера снизились в доходности на 4 — 10 б.п.
Сегодня на глобальных рынках активы развивающихся стран вновь дешевеют. Негативным фактором выступает снижение цен на нефть перед заседанием ОПЕК+ на этой неделе на ожиданиях увеличения добычи. При таком внешнем фоне сегодня доходность ОФЗ может вернуться к уровням пятницы, растеряв восстановление цен в понедельник.
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