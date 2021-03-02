МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Глобальные рынки: главное. Торги на глобальном рынке акций в понедельник завершились ралли, но это не помешало доллару показатель умеренный рост на фоне консолидации 10/30-летних US-Treasuries около 1.42%/2.12%, длинных. Золото продолжило дешеветь, с понижением торговался и индекс волатильности VIX.

Первые комментарии представителей ФРС повторили тезис об отсутствии опасения за рост длинных долларовых ставок, который происходит "по хорошим" причинам. Напротив, в Еврозоне звучит обеспокоенность повышением доходностей и призывы противостоять им мерами монетарной политики. В итоге, понижательное давление на EUR/USD возобновилось, что является одним из основных факторов роста доллара.

Правда, весь оптимизм вновь улетучился сегодня утром в Азии после того, как китайский банковский регулятор предупредил о "пузырях" на рынке недвижимости и внешних площадках. Также возобновился рост числа новых заражений COVID-19 в мире, напомнив, что только масштабный успех вакцинации снимет все угрозы.

Обсуждение пакета стимулов среди сенаторов продолжается: умеренные демократы предположили сделать пакет мер более "точечным", что лишний раз подтверждает вероятность корректировок в процессе его обсуждения в Сенате. Но, с нашей точки зрения, сам пакет стимулов уже "в ценах" на рынке акций и бондов, поэтому любые новости о его корректировке в сторону понижения могут поддержать рынок US-Treasuries и повысить внимание инвесторов в акции к происходящему в экономике. Здесь цифры остаются позитивными, судя по вчерашним индексам ISM за февраль.

На рынке нефти коррекция усилилась на признаках снижения спроса со стороны Китая и ожиданиях постепенного увеличения предложения со стороны ОПЕК+. Данные также указывают на снижение спекулятивного интереса к сырью со стороны хедж-фондов. Рынок будет ждать итоговых решений мониторингового комитета в четверг.

EM universe.

Индекс акций MSCI вчера возобновил рост (1.7%) вслед за глобальными площадками при восстановительной динамике суверенных евробондов, где доходности снижались от 2-3 б.п. (Катар, Филиппины) до 8-13 б.п. (Россия, Турция, Украина). Кредитный спред по индексу EMBI Sovereign сузился на 6 б.п. до 353 б.п. Данные по деловой активности в основных ЕМ странах оказались смешанными: в Турции, Индонезии и Колумбии индикаторы снизились, тогда как в Мексике и Бразилии оказались лучше предыдущих значений. В Перу инфляция показала снижение, вероятно, отражая слабость внутреннего спроса в условиях частичных карантинных ограничений, что позволит ЦБ страны поддерживать стимулирующую политику. В целом, тенденции в ЕМ продолжают определяться глобальными настроениями.

Валютный рынок.

Вчерашний рост рубля на 0.6% вместе с рядом других ЕМ валют обеспечил ему лидеры в верхней части глобального рейтинга. Данные CFTC по рублю подтверждают отсутствие каких-то дисбалансов в позиционировании спекулянтов, что для рубля краткосрочно может означать сохранение нейтральной динамики. Снижение цен на нефть, общий негатив и новости о возможности введения сегодня скоординированных с ЕС санкций США о ситуации с Навальным открывают торги российской валютой сегодня с понижением. Однако, с нашей точки зрения, речь будет идти о персональных санкциях против физических лиц и, возможно, организаций без системной значимости. Тезис о "координации с ЕС" говорит, с нашей точки зрения, о том, что вряд ли речь идет о секторальных экономических санкциях. Поэтому больших угроз рублю со стороны сохраняющейся санкционной темы не видим, а курс может пока продолжить торговаться в прежнем диапазоне 74.00-75.00/USD.

Долговой рынок.

На рынке ОФЗ в понедельник преобладал умеренный позитив в классических бумагах (-1-3 б.п. по кривой) на фоне повышения спроса на короткий флоутер. При текущем внешнем фоне больших изменений в классике не ждем, особенно в преддверии анонса бумаг на завтрашние аукционы Минфина. Спрос на флоутеры может усиливаться, учитывая "защитный" характер этих инструментов и вероятную ограниченность предложения со стороны Минфина в течение года.