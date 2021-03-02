Несмотря на бодрое начало торговой сессии в понедельник нефтяные котировки ослабли на фоне слабой производственной статистики из Китая, роста доллара США, а также в преддверии встречи ОПЕК+, на которой крупнейшие нефтепроизводители мира могут согласовать увеличение добычи. На мой взгляд, снижение связано не столько с ухудшением сентимента, сколько с избыточным ростом в предыдущие недели. Но потенциал для снижения еще остается.

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin оказался ниже прогнозов и отметился на 9-месячном минимуме. Это усилило опасения по поводу более слабого, чем ожидается, спроса на топливо в азиатском регионе и подстегнуло распродажи на нефтяном рынке. Фактор является краткосрочным, поскольку на горизонте 2021 г. по-прежнему ожидается восстановление за счет отмены ограничений, связанных с COVID-19.

Индекс доллара США (DXY) в понедельник продолжил рост после пятничного скачка. Рост доходностей treasuries красноречиво указывает на инфляционные риски, что угрожает ростом процентных ставок и подстегивает рост американской валюты. Для сырьевых товаров, номинированных в долларе, это негатив, поскольку покупателям из других стран приходится платить за эти товары больше.

Страны ОПЕК+ в четверг встретятся в формате видеоконференции и обсудят параметры сделки по сокращению добычи в апреле. По информации СМИ, в совокупности члены альянса могут увеличить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки, из которых 1 миллион баррелей приходится на добровольные сокращения Саудовской Аравии. Обычно члены ОПЕК+ медлят с увеличением добычи, указывая на сохраняющиеся риски. Однако цены выше $60 за баррель могут снизить градус терпимости некоторых участников и открыть путь для более оживленной и менее предсказуемой дискуссии.

Фьючерсы на Brent сегодня с утра продолжают снижение и торгуются ниже $63 за баррель. Потенциал для снижения еще остается, ближайшая зона поддержки расположена в районе $60-60,5 за баррель Brent.