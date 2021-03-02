Несмотря на то, что в понедельник на Wall Street зафиксирован лучший день за последнее время (+2,38% по S&P500), валютные рынки отклонились от стратегии "risk on". Ожидания большинства инвесторов предполагают ослабление доллара США после роста фондового бенчмарка, но валютные рынки не следуют ожиданиям. Индекс доллара (DXY) перед торговой сессией вторника вырос на 0,20%, а в период окончания азиатской сессии поднялся еще на 0,18% до 91,20.

Рост индекса во многом объясняется слабостью евро, британского фунта и японской иены. Маловероятно, что руководители центральных банков Европы, Великобритании и Японии допустят какой-либо устойчивый рост доходности облигаций, в отличие от сообщений различных управляющих ФРС, которых пока не сильно беспокоит рост доходности Treasures. Возможное дальнейшее увеличение спреда доходности между облигациями США и на других развитых рынках явно сказывается на валютных рынках больше, чем на фондовых на данном этапе.

Все это привело к усилению позиций доллара США сегодня утром в азиатскую сессию. EUR/USD протестировал поддержку на уровне 1.20 в 12.00 мск; после "отскока" вероятно тестирование двухмесячного минимума на уровне 1,1950 и потенциальное усиление тренда с целью достижения 1,18. Британский фунт, который ранее был более устойчив, также находится под давлением: пара GBP/USD опустилась ниже 1,3900. Потенциально фунт может упасть до 1,3770. USD/JPY приближается к 107,00, но в техническом плане пара выглядит перекупленной. Инвесторы могут сделать паузу, чтобы не столкнуться с коррекцией.

Пока индекс доллара не достиг 100-дневной скользящей средней (DMA) на уровне 91,30. Закрытие выше этого уровня во вторник вечером будет сигналом к тому, что закрытие коротких позиций по доллару может продолжиться.