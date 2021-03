Европейские фондовые площадки закрылись ростом по итогам вторника. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,2%, германский DAX снизился на 0,19%, французский CAC увеличился на 0,29%, британский FTSE 100 повысился на 0.38%. Американский фондовый рынок, напротив, показал отрицательную динамику, растеряв рост начала недели. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Dow просел на 0,46% до 31391,5 пункта, Nasdaq потерял 1,69% до 13358,8, а S&P500 снизился на 0,81% и составил 3870,3.

Давление на рынок во вторник оказало падение технологического сектора. Акции Apple Inc. и Facebook Inc. потеряли более чем 2%, бумаги Amazon.com Inc. и Microsoft Corp. снизились на 1,6% и 1,3% соответственно. Бумаги Target Corp. потеряли в цене 6,8% несмотря на то, что компания, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, увеличила прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале на фоне роста онлайн-продаж более чем вдвое.

Во вторник распродажам подверглись акции Novavax после публикации слабого отчета за квартал. Котировки потеряли 14,55%. Финансовые результаты компании оказались хуже прогнозов как в части чистой прибыли, так и выручки. Кроме того, давление на котировки оказала информация, что что вакцина Novavax от коронавируса может быть зарегистрирована в США с большой задержкой. Акции TripAdvisor выросли на 6,7% после повышения рейтинга бумаги аналитиками Citi.

С точки зрения запланированных событий среда ожидается будет спокойным днем на события. Еврозона опубликует индекс деловой активности в секторе услуг и цен производителей за январь. В США ожидается публикация Бежевой книга ФРС.

Начало марта западные площадки начали бодро. Повышенная волатильность на рынках сохраняется. Ожидания на март достаточно скромные, т.к. месяц традиционно демонстрирует слабо положительную динамику менее 1%, а существенных драйверов роста на месяц нет.