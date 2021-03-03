Банку России не удалось вчера стерилизовать навес избыточной ликвидности. Лимит на вчерашнем депозитном аукционе Центробанк увеличил всего на 140 млрд руб. до 2,08 трлн руб., этого было недостаточно, чтобы стерилизовать уже сложившийся по итогам понедельника профицит ликвидности на корсчетах банков в ЦБ (мы оценивали его примерно в 250 млрд руб.). Шансы стерилизовать больший объем ликвидности были, предложение со стороны кредитных организаций в этот раз составило 2,4 трлн руб. Возможно, расчет был на то, что этот избыток средств, не размещенный в ходе депозитного аукциона, будет перенаправлен в КОБР, но эти надежды не оправдались, вчера все три аукциона КОБР оказались неудачными. Так, аукционы по доразмещению облигаций 41-й и 42-й серии не состоялись, бумаг же 40-й серии было размещено менее чем на 1 млрд руб. Кроме того, вчера продолжились поступления по бюджетному каналу, это добавило в банковскую систему немногим менее 100 млрд руб. Если суммировать все факторы, то после расчета по вчерашним аукционам, а также возврата депозитов Казначейства, срок по которым наступает сегодня, избыток ликвидности в банковской системе составит как минимум 160–170 млрд руб. без учета дальнейших поступлений за счет фискальных расходов. Пока это сравнительно немного, и вмешательства со стороны ЦБ не нужно, но если расходы бюджета вырастут, потребуется проведение депозитного аукциона тонкой настройки.