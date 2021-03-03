После хайпового и лучшего за последние 9 месяцев понедельника никто не ждал от вчерашнего дня каких-либо серьезных откровений и уж тем более продолжения роста. Но на то, что торги должны пройти вблизи нулевых отметок были все основания и многие рассчитывали увидеть именно это. В принципе всю основную торговую сессию так и было. Подковёрная борьба «нанайских мальчиков» — биржевых быков и медведей — проходила с переменным успехом и котировки сильно от нуля не отрывались. Лишь индекс NASDAQ чувствовал себя не очень хорошо и постоянно пытался уйти пониже. Все же торговая сессия проходила в абсолютно спокойной обстановке вплоть до последнего часа торгов. Тут быки, по-видимому, несколько расслабились, и медведи нанесли им коварный удар. В течение последнего часа мы наблюдали только продажи. Причем достаточно агрессивные. Это привело в конечном счете к тому, что все индексы уверенно закрылись в красной зоне с потерей от 0,5% по индексу Dow Jones (DJIA-30) до 1,7% по индексу NASDAQ.

Наиболее ярко характеризует вчерашний настрой участников торгов ситуация, которая наблюдалась в акциях такой хайповой компании как Zoom Video Communications (ZM, —9,00%). Накануне вечером компания опубликовала свою квартальную отчетность, которая оказалась просто блестящей и здорово обрадовала инвесторов. На пост-маркете, премаркете да и в самом начале торгов акции Zoom пользовались бешенным спросом и росли в цене на 8-10%. Однако в концу торгов когда на участников накатила «печалька» и те же акции Zoom укатали ниже некуда и в итоге общие потери составили 9% к предыдущему дню.

На отраслевом уровне наблюдалась чисто спекулятивная картина – то, что сильно росло накануне, также сильно падало в ходе торгов вторника. А это в первую очередь акции технологических компаний и циклических компаний потребительского сектора. И те, и другие потеряли в среднем 1,8% и 1,6% соответственно. Единственный сектор, продемонстрировавший положительный результат по итогам вчерашнего дня – это сырьевые компании, чья капитализация увеличилась за день в среднем на 1,22%. Произошло это в основном из-за значительного роста акций крупнейшей золотодобывающей компании мира Newmont Corporation (NEM, +3,93%), а также неплохого спроса в акциях, специализирующихся на производстве минеральных удобрений для сельского хозяйства.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже во вторник 2 марта было заключено более 1,3 млн. сделок с акциями 1402 эмитентов на общую сумму 1,6 млрд. долларов США.

Ожидания рынка 3 марта. Болтанка продолжается. Поскольку на рынке нет окончательной определенности с утверждением Программы стимулирования президента Байдена (Сенат должен за нее голосовать сегодня — завтра), то участники рынка предпочитаются пока не сильно дергаться и раскачивать фондовую лодку из стороны в сторону. Однако не раскачивать лодку совсем не значит, что не надо зарабатывать на спекуляциях. Поэтому пока инвесторы отошли в сторону и просто спокойно смотрят на все происходящее, спекулянты все же пытаются покататься на волнах волатильности. В понедельник вверх, вчера – вниз, ну а сегодня – опять вверх. В итоге по факту все довольны – инвесторы тем, что стоим на месте и ничего не происходит, а спекулянты тем, что удается немного подергать рынок за ниточки и повытаскивать прибыль из минимальных колебаний котировок.

А день сегодня будет на самом деле непростой. Основные события будут разворачиваться на фоне выхода макроэкономических данных. Главное – это выход данных о количестве новых рабочих мест в не сельскохозяйственных отраслях от агентства ADP. Выход этих данных всегда вызывает живейший интерес и достаточно сильную реакцию со стороны участников торгов. Однако если верить прогнозам аналитиков, то здесь все должно быть нормально и какого-то катастрофического сокращения рабочих мест не предвидится. Так что есть шансы, что это не испортит настроение инвесторам.

Кроме этого в ходе торгов появятся данные опросов менеджеров по продажам в сфере услуг и промышленности (PMI). Это прогнозные показатели, характеризующие общее настроение участников бизнеса. Однако и здесь каких-либо неожиданностей не предвидится, так что и с этой стороны пока особых угроз нет.

Ну и, наконец, нефть. Как обычно по средам выходят данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов за последнюю неделю. Прогноз позитивный – сокращение запасов на 1 млн. баррелей и поэтому сидим тихо и спокойно.

Но слишком уж все здорово получается – куда ни глянь и никаких угроз. Одно это уже должно напрягать. Поэтому расслабляться точно не стоит. Но и лезть в «драку» тоже рано – поводов для этого никаких. Так что пусть спекулянты резвятся до поры до времени, а рынок определится с дальнейшим направлением движения. И вот тогда… А пока – сидим и ждем…

Общий же прогноз на сегодняшний день вполне позитивен. Небольшой рост по всему фронту бумаг в пределах 1%.