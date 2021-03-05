Доходности ОФЗ остаются под давлением риска санкций и инфляции
Российские пятилетние облигации в начале марта предлагают самую высокую среди развивающихся стран доходность, за исключением Турции, Бразилии и Южной Африки. Ожидаемое в ближайшее время замедление темпов годовой инфляции и укрепление рубля – на фоне высоких цен на нефть и реализации мягкого сценария «персональных» санкций – позволяет рассчитывать не только на высокий купон, но и на положительную рыночную и валютную переоценку уже в ближайшее время.
В то же время риски введения санкций против российского долга ещё не исчерпаны. Несмотря на то, что введение санкций не сильно повлияет на баланс на рынке ОФЗ, поскольку в последнее время нерезиденты предъявляли слабый спрос на облигации, их введение может существенно ограничить коррекцию доходностей.
С середины ноября 2020 г. доходность российских пятилетних бумаг увеличилась более, чем на 100 б.п. Даже с учетом произошедшего роста внешних ставок, потенциал коррекции можно оценить как минимум в половину произошедшего прироста.
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