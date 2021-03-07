МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. На минувшей неделе фондовые индексы закрылись ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 2,02%, до 3414,13 пунктов, индекс РТС — на 2,52%, до 1447,46 пунктов. В первой половине недели российские акции подорожали на фоне укрепления рубля и снижения санкционных опасений после новостей о введении ЕС и США точечных антироссийских санкций. Во второй половине недели поддержку индексам оказывало ралли на нефтяном рынке после решения ОПЕК сохранить добычу нефти до мая без изменений.

Негативное влияние на все мировые рынки оказала растущая доходность десятилетних гособлигаций США, которая повышалась до 1,622% годовых. Ее повышению способствовали комментарии главы ФРС США Дж. Пауэлла. Он ничего не сказал о контроле за доходностью облигаций. Его комментарии были истолкованы участниками рынка как нежелание бороться с растущей доходностью облигаций.

Индекс Мосбиржи

Индекс торгуется в диапазоне 3268 — 3520 пунктов несколько недель и сохранит боковое движение в нем на наступающей праздничной неделе. Фондовый рынок получает хорошую поддержку от ралли цен на нефть. Цена на нефть марки Brent вплотную приблизилась к психологическому уровню 70 долларов за баррель после публикации сильного отчета о занятости в США. Сдерживающим фактором роста выступает повышение доходности американских облигаций и новые опасения введения дополнительных санкций против госдолга России со стороны Великобритании и США.

Техническая картина благоприятная для индекса Мосбиржи. Если мировые рынки стабилизируются от роста доходности американских облигаций в ближайшие три торговых дня, то у покупателей будет возможность обновить максимум месяца. Целевая область для них находится на уровне 3562 пунктов. Если давление, наоборот, усилится, то вряд ли получится избежать падения индекса до 3190 пунктов.



Индекс РТС

Все перечисленные факторы для индекса Мосбиржи релеванты и для индекса РТС. Рубль отлично держится против иностранных валют. Несмотря на ралли по нефти, рубль остается под давлением из-за геополитических рисков.

На новую неделю ценовой диапазон находится между уровнями 1361 и 1510 пунктов. "Бычий" тренд остается сильным и в ближайшее время стоит ожидать повышения волатильности и сильных колебаний.



Доллар/рубль

По итогам недели рубль укрепился на 0,15%, до 74,20 руб. Он испытывает давление со стороны укрепления доллара на фоне роста доходностей облигаций Казначейства США, а также возросших геополитических рисков. Высокие цены на нефть позволили ему пережить все негативные факторы. Из-за этого что он длительное время находится в боковом тренде около уровня 74 рубля.

Пара доллар/рубль останется торговаться в диапазоне ещё несколько дней. Учитывая ралли по нефти, нужно быть готовым к укреплению рубля до 72 рублей за доллар.



Евро/рубль

За неделю курс евро упал к рублю на 1,81%, до 88,44 рублей. Наша валюта хорошо справляется с негативными факторами на фоне ралли цен на нефть. Учитывая слабость евро на валютном рынке, по паре евро/рубль ожидается дальнейшее падение до 86 рублей.

Выводы и рекомендации: из-за неопределенности с доходностью американских облигаций на мировых биржах сохранится высокая волатильность. ФРС США нужно прояснить участникам рынков, как она собирается реагировать на рост доходностей. Уже очевидно, что инвесторов не устроило выступление главы ФРС США Дж. Пауэлла в четверг.

Геополитические факторы оказывают кратковременное влияние на настроения инвесторов. Недели должно хватить, чтобы трейдерам и инвесторам адаптироваться к новым условиям и работать по новым стратегиям.

Нефтяной рынок продолжит поддерживать российские рынки. По нефти стоит ожидать нисходящей коррекции после достижения отметки 70 долларов за баррель Brent. Рубль должен спокойно отреагировать на неё. По оценкам ИАЦ "Альпари", на праздничной неделе по рублю ожидается укрепление. Доллар США, вероятно, опустится к отметке 72 рубля, а евро ослабнет до уровня 86 рублей. Цель по индексу Мосбиржи составляет 3500 пунктов, а по индексу РТС — около 1500 пунктов.