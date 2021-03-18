Группа X5 представит свои финансовые результаты за 4К 2020 г. в пятницу 19 марта. Опубликованные ранее операционные данные продемонстрировали некоторое замедление роста, но розничные продажи остались на высоком уровне. С точки зрения рентабельности мы ожидаем увидеть более сдержанные показатели в сравнении с предыдущими периодами 2020 года, что связано с сезонностью и дополнительными инвестициями в цены. Однако относительно предшествующего года рентабельность EBITDA могла улучшиться на 0,6 п.п. при отсутствии одномоментных негативных факторов, которые оказали влияние в 4К 2019 г. Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы X5 Retail Group и рекомендуем «Покупать» акции ритейлера. Целевая цена находится на пересмотре.

Согласно нашим прогнозам, выручка X5 за 4К выросла на 12,5% г/г, до 527,8 млрд руб., чему поспособствовало увеличение торговой площади на 8,3% г/г и по-прежнему сильная динамика сопоставимых продаж.

Мы ожидаем, что валовая маржа увеличилась на 0,1 п.п. г/г, до 24%, и снизилась на 1,1 п.п., если сравнивать с 3К. Помимо сезонных факторов (в конце года доля промо в выручке традиционно возрастает) на валовой рентабельности могло отразиться желание компании привлечь дополнительный трафик. Менеджмент ритейлера уже заявлял, что по итогам 9 мес. удалось заметно опередить бюджетные показатели, что оставляет больший простор для маневра и позволяет дополнительно инвестировать в цены. Динамика валовой маржи, на наш взгляд, соответствующе отразится на рентабельности EBITDA. Скорректированный показатель мог также увеличиться на 0,1 п.п. В 4К 2019 г. на EBITDA оказали давление дополнительные выплаты по программе долгосрочной мотивации (LTI) и эффект от трансформации гипермаркетов, что создало эффект низкой базы. При отсутствии этих факторов мы ожидаем рентабельность EBITDA на 0,6 п.п. выше. Эффект базы, вероятно, скажется и на чистой прибыли, где мы ожидаем роста более чем на 800% г/г.

В день релиза отчетности менеджмент группы проведет конференц-звонок, который назначен на 16:00. На звонке мы ожидаем услышать прогнозы на текущий год, оценку эффектов пандемии и текущей конкурентной ситуации на отечественном рынке. Также руководство ритейлера может раскрыть дополнительные подробности относительно динамики e-commerce и будущего проектов в этой сфере.



