В начале недели индексы широкого рынка не показали существенной динамики: S&P500 снизился на 10 б.п., как и FTSE. Акции IT-сектора продолжили падение, Nasdaq – 60 б.п. В красной зоне также оказались акции банков в отсутствие негативных фундаментальных факторов, не принимая в расчет Nomura и Credit Suisse, которые, вероятно, понесли убытки на фоне распродаж ViacomCBS, Discovery и др.

В прошлую пятницу акции компаний ViacomCBS и Discovery продолжили корректироваться и упали еще на 27% каждая. Таким образом падение с максимумов составило уже 53% по ViacomCBS и 46% по Discovery. В декабре мы рекомендовали обе акции к покупке, так как ожидали, что произойдет переоценка потенциала стриминговых сервисов компаний, которые запустились в январе 2021 г. (Discovery+) и марте 2021 г. (Paramount+). Однако даже с учетом нашего позитивного взгляда на акции компании столь стремительный рост (160% c начала года по Discovery и 170% по ViacomCBS) сложно объяснить фундаментальными причинами. По нашему мнению, он был связан с закрытием коротких позиций, которых в ViacomCBS было больше 19%, а в Discovery больше 10% от акций в обращении.

Мы предупреждали о возможной коррекции в данных акциях в связи с существенным превышением наших целевых цен. Триггером для начала коррекции стало заявление менеджмента ViacomCBS о размещении дополнительных акций объемом в 3 млрд (5% от рыночной капитализации) по цене $85 за акцию, что привело к началу коррекции. В пятницу падение существенно усилилось на заявлениях о крупных пакетных продажах со стороны институциональных инвесторов. По сообщениям Bloomberg, триггером пятничного падения стала ликвидация фонда Archegos Capital, что привело к продаже активов на сумму свыше $20 млрд, которые включали крупные продажи пакетов акций ViacomCBS и Discovery через инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs.

По нашим оценкам, после падения ViacomCBS торгуется по мультипликаторам P/S 1,63 и P/E 13, а Discovery по P/S 2,44 и P/E 23. Также мы отмечаем, что текущая оценка VIAC предполагает консервативные ожидания роста подписчиков стримингового сервиса Paramount+, которые могут быть пересмотрены по мере публикации данных по количеству подписчиков.

Мы считаем, что текущие уровни стали привлекательными для открытия новых долгосрочных позиций на покупку, однако отмечаем, что высокая волатильность может сохраниться в ближайшее время. Из двух акций мы предпочитаем бумаги VaicomCBS, так как они торгуются по более низким мультипликаторам (частично это объясняется более низкой EBITDA margin у VIAC (19%), против DISCA (39%)), и при этом, компания обладает большим потенциалом в стриминге ввиду более качественной и объемной библиотеки медиаконтента.

Vipshop и Baidu также подверглись распродажам на прошлой неделе. С фундаментальной точки зрения бумаги компании Vipshop выглядят справедливо оцененными (EV/Sales – 1,2, P/E – 23,8х), мы будем следить за развитием ситуации с эмитентом. С технической точки зрения бумаги преодолели 50- дневную среднюю и на премаркете опустились еще на 3%. С фундаментальной точки зрения бумаги компании Baidu выглядят недооцененными (EV/Sales – 3,6х, P/E – 20,9х). С технической точки зрения бумаги преодолели 50-дневную среднюю и на премаркете опустились еще на 2%.



