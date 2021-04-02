Якорные инвесторы не воодушевил вторичный рынок
Доходность 10-летних ОФЗ 26235 в четверг выросла до 7,11% (+5 б.п.). Рекордный объем размещения гособлигаций на аукционах Минфина в среду на 355 млрд руб. не воодушевил рынок.
Банк ВТБ сообщил, что обеспечил почти половину успеха аукциона, купив гособлигации на 158,4 млрд руб. Остальная часть спроса, вероятнее всего, также обеспечена крупными локальными игроками.
На фоне роста доходности облигаций на глобальном рынке спрос нерезидентов на ОФЗ остается слабым, а планы Минфина по размещению нового госдолга остаются амбициозными. Ведомство намерено продать во втором квартале ОФЗ на 1 трлн руб. Инфляция в РФ пока не демонстрирует признаков замедления.
На этом фоне ожидаем, что в ближайшие дни доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 7,00 — 7,25% годовых.
Из корпоративных новостей отметим успешное закрытие книги заявок на облигации девелопера Брусника. Компания установила ставку купона на 3-летние бонды в размере 9,60% (YTM 9,95%) при первоначальном ориентире 9,70 — 9,90% годовых. Объем выпуска увеличен с 5 до 6 млрд руб. О планах разместить облигации вчера сообщило М.Видео.
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