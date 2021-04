S&P 500 взял очередной рубеж, преодолев отметку 4000 пунктов. Рост произошёл на фоне довольно слабой статистики. Первичные обращения за пособием по безработице выросли за прошлую неделю на 61 тыс. до 719 тыс.

Однако это означает, что ФРС не пытается ввести рынок в заблуждение, когда говорит об очень долгом пути впереди и необходимости сохранения стимулирующей политики. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала до 1,68%, что на 10 базисных пункта ниже максимального значения текущей недели. Вполне естественно, что ситуацией воспользовались акции технологичных компаний.

Индекс ISM в производственной сфере подскочил до максимума с 1983 года. Значение повысилось до 64,7 п. с 60,8 п. в феврале.

Для роста технологичных бумаг были и другие поводы. Microsoft (+2,79%) получила контракт от Пентагона на поставку более 120 тыс. очков дополненной реальности, которые позволят американским солдатам видеть в темноте и прицеливаться из любого положения оружия. Micron Technology (+4,76%) и Western Digital (+6,92%) рассматривают варианты приобретения японского производителя микросхем Kioxia.

Ещё более акцентированный рост наблюдался в энергетическом секторе, который поднялся на 2,66%. Инвесторы позитивно отреагировали на план постепенного повышения производства ОПЕК+. В какой-то мере увеличение производства рассматривается в качестве сигнала улучшения спроса.

Слабее всех был сектор товаров широкого потребления, который снизился на 0,24%. В составе индекса Dow Jones лидировали бумаги Salesforce.Com Inc. (+3,23%), Microsoft Corp. (+2,79%) и Visa Inc. (+2,42%). Слабее всех были UnitedHealth Group Inc. (-1,34%), Johnson & Johnson (-0,92%) и Procter & Gamble Co. (-0,85%). Компания Johnson & Johnson была вынуждена отозвать крупную партию своей вакцины от COVID-19 из-за обнаруженных проблем с контролем качества. Компания пока не отказывается от планов поставить до 100 млн доз к июню.

По итогам торгов:

DJIA — 33153,21 п. (+0,52%),

NASDAQ — 13480,11 п. (+1,76%),

S&P 500 — 4019,87 п. (+1,18%).