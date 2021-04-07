Через 5 лет после старта одного из самых масштабных судебных разбирательств в цифровом бизнесе верховный суд Великобритании признал водителей Uber работниками. Это судебное разбирательство — один из прецедентов глобального тренда на регулирование деятельности цифровых платформ. Бизнес-модели довольно большой части современных цифровых компаний работают по принципу создания продуктов с намного меньшей маржинальностью, чем у традиционных компаний, но при этом масштабируемых на большее количество пользователей. Решения, как например Uber, заставляют бизнесы, работающие в гиг-экономике, возвращаться к тем же дополнительным издержкам, что они когда-то урезали по сравнению с традиционными компаниями. И несмотря на то, что последствия пока касаются, в основном, отдельных штатов в США и стран типа Великобритании, другие регуляторы могут последовать примеру зарубежных коллег, что может повлиять и на остальные компании и, в конечном счете, на потребителей продуктов гиг-экономики, в том числе и в России.

История регуляторных изменений и реакция Uber

Судебные разбирательства Uber с водителями начались, в большей степени, из-за недовольства водителей в отношении политики компании, когда представители Uber отказались предоставлять компенсации, информацию и вставать на сторону водителей.

На первые жалобы Uber реагировал по классическому сценарию отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Отрицание продлилось почти 5 лет, возможно именно по этой причине судебные разбирательства использовали все возможные схемы обжалования. После принятия решения верховным судом, которое технически касалось только оригинальных жалоб водителей, большая часть из которых уже не работала с Uber, компания сначала заявила, что это не означает, что все водители — работники.

За этим последовало большее количество новых жалоб, а Uber решили запустить опрос водителей, где вопросы были сформулированы таким образом, что водителям приходилось выбирать из несоизмеримых опций в духе "хотите ли вы (1) преимуществ как работники (напр., больничные листы) или (2) больше свободы и гибкости в своей работе". После того как ситуация накалилась до предела, Uber признал всех своих водителей работниками и пообещал им базовые привилегии, связанные с этим статусом.

Лондон и Великобритания в целом — один из крупнейших рынков для Uber, где они зарабатывали прибыль. Для, в целом, пока убыточной компании, потерять этот рынок — значит лишиться серьезной доли выручки.

Битва регуляторов с Uber в Великобритании — это история, которая длится примерно столько же, сколько существует гиг-экономика.

Технически, TfL, ключевой регулятор транспорта в Лондоне, не продлил лицензию Uber, что может означать ограничение их деятельности после того, как пройдёт период апелляций.

Связано такое поведение во многом с тем, что Uber — первопроходец, который принимал решения быстро, чтобы масштабироваться. Их стратегию называют "move fast and break things". В то же время после того, как мир узнал, как работает Uber и как им пользоваться, а база водителей и пользователей стала достаточно большой, у Uber начали появляться конкуренты. В России это Яндекс.Такси, Ситимобил, Gett и другие, а в Европе и Великобритании несколько десятков компаний, включая Bolt, Kaptan и множество других. Все из них вводили свои изменения в бизнес-модель, давая больше преимуществ водителям, фокусируясь на безопасности поездок и предлагая другие улучшения для пользователей и регулятора, в то время как Uber не мог внедрить эти изменения так же быстро или эффективно, не ломая текущих устоев и схем работы. В итоге Uber начал терять рынки, и Великобритания не исключение.

Что это значит для потребителя и других компаний?

Прецеденты, как в Великобритании, привели к тому, что регуляторы других стран также начали выставлять свои требования к компаниям в гиг-экономики. В первую очередь это коснулось сервисов доставки, поездок, фриланса.

Одно из наиболее известных регулирований случилось в Калифорнии и привело к тому, что некоторым работникам подобных компаний в штате гарантировали право получения защиты как работникам. В результате, в таких сервисах как DoorDash, Lyft, Uber стоимость 1 поездки и заказа выросли до 2 долларов. Произошло это несмотря на то, что многие компании гиг-экономики в Калифорнии не обязаны считать провайдеров услуг работниками в результате предложения 22, пакета мер по изменениям к трудовому законодательству, за которые жители штата Калифорнии голосовали на выборах президента 2020 года. Эта программа, тем не менее, обязывает компании делать некоторые выплаты, связанные с социальным пакетом, но риски признания провайдеров работниками были настолько велики, что компании потратили на лоббирование и разработку предложения 22 более 200 млн долларов.

До сих пор, в целом, даже серьезного регулирования удавалось избежать. Тем не менее, проблемы и споры компаний и провайдеров услуг продолжаются, поэтому, скорее всего, и в других странах регуляторы продолжат предлагать изменения, а компании будут противиться этому.

В большинстве случаев за изменения, скорее всего, платит клиент.

С одной стороны, это открывает возможность для новых компаний, которые предлагают изменения в бизнес-модели, получить и выгоды созданного рынка, и инвестиции. С другой, бесконечное обновление провайдеров одних и тех же услуг невозможно, поэтому чаще всего крупные компании все же вынуждены повышать цены, чтобы выходить на прибыльность.

Российский рынок в этом смысле вряд ли станет исключением. Одним из недавних прецедентов повышения цен из-за дополнительных издержек стал рост стоимости популярных сервисов такси из-за удорожания бензина.

Для индустрии и сервисов, которые во многом изменили традиционные бизнес-модели компаний из-за снижения цен и повышения удобства для клиентов и провайдеров, дополнительные издержки и необходимость переноса повышенных расходов на потребителя могут означать снижение популярности, отток клиентов и дополнительные проблемы.

С другой стороны, регулирование обеспечивает дополнительную защиту для провайдеров услуг.

Поэтому сейчас мы проходим через интересный период, когда эффекты регуляторного давления могут привести либо к тому, что развитие инновационных компаний замедлится, либо превратится в более стандартизованную индустрию.

Но британский прецедент показывает, что, несмотря на сильное сопротивление со стороны компаний гиг-экономики, иногда регуляторы все равно встают не на их сторону. Поэтому дальнейшее развитие подобных компаний во многом зависит от действий регуляторов других стран и поиска ответа на вопрос о том, в какую из сторон — защиты прав пользователей или создания условий для инновационного развития — будет уравновешен баланс действиями регуляторов в разных странах.



