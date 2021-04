Рубль не ждёт жёстких санкций

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Большинство азиатских индексов торгуется в минусе. В Китае отмечается резкий рост цен производителей, что повышает риски инфляции и ответных действий властей. Валюты Австралии и Новой Зеландии теряют до 0,5%. Минторг США включило ещё 7 китайских технологичных организаций в чёрный список. Нефть и металлы торгуются в минусе, что уже непосредственно касается российского рынка. Ждём в начале дня слабости индексов и российского рубля. «Алроса» сообщит отчётность по РСБУ за первые три месяца. «Сургутнефтегаз» отчитается за IV квартал и 2020 год по МСФО.

Риски рестрикций отразились в котировках отдельных бумаг

По итогам торгов 8 апреля индекс МосБиржи вырос на 0,21% до 3507,83 п., а РТС на 0,76% до 1440,43 п. Большую часть дня российский рынок провёл на положительной территории, хотя сил для сохранения утреннего порыва не хватило. Над рынком продолжают нависать риски внешнеполитического характера, которые, впрочем, больше касаются рубля. Сектор нефти и газа потерял 0,61%. В данном случае свой негативный вклад внесли бумаги «Татнефти» (-1,8%), «НОВАТЭК» (-1,48%) и «Сургутнефтегаз» (-1,1%). Бумаги «Газпрома» теряли около 0,2%, хотя появилась информация об одобрении двух вариантов санкций против «Северного потока 2» и создании должности специального представителя администрации США по вопросу остановки проекта. В какой-то мере можно говорить о том, что данные бумаги попали под давление на опасениях, что новые американские санкции коснуться знаковых фигур в правительстве и бизнесе. Сектор химии и нефтехимии показал рост на 2,79% за счёт подъёма в бумагах «ФосАгро» на 4,06%. Минторг США установил окончательные пошлины на удобрения из РФ и Марокко. Для «Апатита», входящего в «ФосАгро», они составят 9,19%, для «Фосфорита» 47,5%, для прочих российских поставщиков 17,2%. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 72,264 млрд рублей по сравнению с 90 млрд рублей днём ранее.

Акции банка «Санкт-Петербург» подскочили сегодня до 63,92 руб. — максимум с мая 2017 года. Однако после взлёта в первой половине дня бумаги попали под фиксацию прибыли во второй половине дня и в итоге подешевели по итогам четверга. Совет директоров банка сегодня рекомендовал дивиденды за 2020 год в размере 4,56 рубля на обыкновенную акцию и 0,22 рубля на привилегированную акцию. Также совет директоров одобрил выкуп 26 млн акций по цене 58 рублей за штуку. АФК «Система» (+3,32%) сообщила о росте выручки за 2020 год на 5,7% до 691,6 млрд рублей. Скорректированный показатель OIBDA вырос на 5,5% до 236,3 млрд рублей.

Рубль не ждёт жёстких санкций

Рубль в течение дня укреплялся до 76,62%. Как мы уже отмечали, утром появилась информация о том, что США готовят санкции против РФ в ответ на предполагаемое вмешательство в выборы и хакерские атаки. Однако упоминаний о госдолге, или отключении от SWIFT, не было. Новые рестрикции могут предусматривать меры против чиновников и бизнесменов, а также ряда организаций. Для рубля это стало ощутимым позитивом, поскольку на рынке выросла убеждённость, что американская сторона готова навредить самой себе, дабы оказать ещё большее давление на РФ. Впрочем, риски в связи с ситуацией на востоке Украины пока не исчезли, а заявления из властных российских структур допускают вмешательство для защиты граждан РФ, если события будут развиваться по крайне негативному сценарию. Речь, в данном случае, идёт о словах зам. главы администрации президента Дмитрия Козака. С другой стороны, украинская сторона выразила готовность вернуться к переговорам. Соответственно, напряжённость в рубле спала, но для полноценного разворота требуется возвращение конфликтующих сторон к диалогу. На Forex AUD и NZD укрепляли свои позиции против доллара на 0,45% и 0,6% соответственно. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,64%. К вечеру четверга доллар слабел на 0,16% до 76,85, а евро укреплялся на 0,18% до 91,55.

Администрация Джо Байдена намерена ограничить право на оружие

Довольно спокойный день на Wall Street принёс новый рекорд для S&P 500. Уже на следующей неделе рынок будет бурлить, переваривая корпоративную отчётность. От I квартала аналитики ждут сильного роста корпоративных прибылей и выручки. Президент Джо Байден выступал по поводу контроля за оружием, назвав массовые расстрелы национальной эпидемией. В ответ на это он предложил принять закон, который позволил бы полиции или членам семьи наложить судебный запрет на продажу оружия и боеприпасов конкретным гражданам. Он также предложил лишить производителей оружия иммунитета относительно использования их продукции в массовых убийствах. Впрочем, если заявления Джо Байдена касались лишь небольшого числа производителей оружия, то основное внимание рынка было обращено на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. В очередной раз он сказал о том, что восстановление ещё далеко от возвращения к состоянию до пандемии. «Восстановление является неравномерным и неполным», — заявил он в рамках виртуального мероприятия МВФ под эгидой CNBC. Пауэлл также отметил возможность временного повышения инфляции, но также заверил в наличии инструментов, которые позволят ФРС управлять этим процессом. В самом деле, число первичных обращений выросло за прошлую неделю до 744 тыс. при ожиданиях снижения до 694 тыс. При всех стимулирующих мерах резкого изменения в динамике обращений нет. В разрезе секторов самый сильный рост показали технологии (+1,42%), а слабее всего была энергетика (-1,36%). В составе индекса Dow Jones лидировали Apple Inc. (+1,92%), Salesforce.Com Inc. (+1,66%) и Goldman Sachs Group Inc. (+1,41%). Самыми слабыми были Nike Inc. (-2,09%), Walgreens Boots Alliance Inc. (-1,42%) и Verizon Communications Inc. (-1,32%).

Инфляция цен производителей в Китае резко ускорилась

Азиатские рынки преимущественно снижались. Инфляция в Китае разогрелась до 0,4% в марте. Цены производителей показали рост на 4,4% в марте при ожиданиях 3,5% и 1,7% в феврале. Для рынка подобное расхождение в динамике цен оказалось негативом, поскольку может говорить о сокращении маржи прибыльности. В Ю. Корее поводом для беспокойства вновь становится рост заболеваемости COVID-19. Число новых случаев возвращается к ситуации в июне-июле прошлого года. Впрочем, бумаги таких тяжеловесов, как Samsung Electronics и SK Hynix теряли до 1,2% и 2,2%. В Индии продавали акции банков и покупали производителей потребительских товаров. Иена в конце недели пытается слабеть. Пара USD-JPY торговалась около 109,3, что помогало бумагам экспортёров.

Риски слабого спроса усиливаются

Сырьевые контракты преимущественно торговались в минусе. Нефть завершает неделю с потерями. ОПЕК+ с мая начнёт повышать добычу, но рынок пока не готов переваривать дополнительные объёмы. Рост случаев COVID-19 в ряде стран повышает риски снижения спроса. В Индии ежедневно регистрируется рекордное число заболевших, в Ю. Кореи число инфицированных вернулось к показателям на июнь-июль прошлого года. Кроме того, в среднесрочном плане появляется риск полного возвращения иранского экспорта нефти на фоне возобновившихся переговоров по ядерной сделке.