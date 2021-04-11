МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. По итогам минувшей недели российские фондовые индексы закрылись снижением. Индекс МосБиржи упал на 2,03%, до 3486,03 пункта, индекс РТС — на 3,34%, до 1417,77 пункта. Негативное влияние на фондовый рынок оказало ослабление рубля и снижение цен на нефть.

Давление на нефтяной рынок оказали новости о рекордном росте новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 за последние 24 часа в Индии и Китае. Кроме того, ослаблению рубля способствовала эскалация конфликта между Россией и Украиной. Курс доллара США повышался 78,05 рублей на новости о том, что Россия начала проводить масштабную проверку боеготовности армии. А обострение напряженности на Донбассе стало причиной продаж российских ОФЗ нерезидентами, что оказало негативное влияние на валютный и фондовые рынки.

В пятницу давление на нацвалюту усилилось из-за рассмотрения США отправить свои корабли Военно-морского флота в Черное море. Перед выходными пара доллар/рубль вернулась к уровню 77,50 рублей, евро/рубль — к 92,14.

ДОЛЛАР/РУБЛЬ

По итогам недельных торгов рубль ослабился к доллару США на 1,10%, до 77,39 рублей. Обстановка в Донбассе остается сложной и имеет тенденции к обострению. Помимо напряженной ситуации между Россией и Украиной рубль останется под давлением из-за санкционных рисков, а также возможного снижения цен на нефть из-за распространения коронавируса. Цена больше 20 дней находится в ограниченном ценовом диапазоне. Пружина сильно сжалась. Нужна разрядка. Нефтяной рынок стал чувствительным к новостям о распространении коронавируса, поскольку ОПЕК+ будет наращивать добычу нефти во втором квартале.

Повышение цен на нефть марки Brent до $65,50 станет позитивным сигналом для рубля. По доллару сильная зона сопротивления находится между 79,80 рублей и 81,90 рубль. Если ситуация в Донбассе обострится, то на горизонте замаячат два целевых уровня — 93 и 105 рублей. Никто даже не успеет опомниться, как рубль может потерять около 30%, как это мы наблюдали в конце 2014 году, когда рубль за 16 дней подешевел к доллару на 80%, до 80,10 руб. МИД Турции сообщил ТАСС, что два военных корабля США пройдут 14 и 15 апреля через пролив Босфор и будут находиться там до 4 и 5 мая.

ЕВРО/РУБЛЬ

По итогам недельных торгов рубль ослабился к евро на 2,44%, до 92,16 рублей. С евро у рубля обстоят неважно дела. Покупатели пробили нисходящий канал на уровне 90,85 рублей. Ситуация на данный момент временно находится под контролем продавцов. На украинском конфликте в 2014 году курс евро повышался до отметки 100,74.

На минувшей неделе рубль подешевел сильнее к евро, чем к доллару. Это связано с ростом пары евро/доллар после того, как участники рынка начали агрессивно продавать фунт. Европейский лекарственный регулятор EMA заявил о наличии связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом от коронавируса компании AstraZeneca.

В паре евро/рубль неоднозначные данные по объему промышленного производства в Германии и Франции, а также локдауны в ЕС отошли на второй план. Сопротивление находится на уровне 92,50 рублей. Если оно не устоит, то рубль рискует вернуться к уровням 97,50 и 110 рублей. Ситуация напрямую будет зависеть от событий на Донбассе.

ИНДЕКС РТС

По итогам недельных торгов индекс РТС вырос на 3,34%, до 1417,77 пункта. Американские индексы обновляют исторические максимумы, тогда как российские индексы падают. За последнюю неделю ситуация на фондовом рынке ухудшилась. Из-за Украины зарубежные инвесторы продают акции. Ослабление рубля и снижение цен на нефть усиливает падение долларового индекса РТС. Он падает с середины марта, как стала ослабляться российская валюта.

Сейчас цена находится на уровне поддержки — 1395 пунктов. При дальнейшем ослаблении рубля индекс упадет до 1350 пунктов. Покупателям во фьючерсах даже не поможет дорожающая нефть и рост американских индексов. После пробоя уровня 1395 на горизонте появится целевой уровень 1255 пунктов.

ИНДЕКС МОСБИРЖИ

По итогам недельных торгов индекс МосБиржи снизился на 2,03%, до 3486,03 пунктов. Из-за ослабления рубля индекс Мосбиржи неохотно снижается и несколько недель торгуется в диапазоне 3440-3600 пунктов. Участникам рынка стоит держать под контролем уровень 3435 пунктов. Если он не устоит, то индекс двинется к уровню 3370 пунктов.

РЕЗЮМЕ: на неделе с 12 по 16 апреля на российские активы продолжит оказывать влияние ситуация в Донбассе, динамика цен на нефть, доллара США и индекса RGBI. Ситуация между Украиной и Россией напряженная, США планируют направить два военных корабля в Черное море. Зарубежные инвесторы продают акции, чтобы не подвергать себя рискам. При ухудшении ситуации в Донбассе пара доллар/рубль рискует подняться до зоны сопротивления 79,80 и даже 81,90 рубль, по евро/рубль — до 97,50. По индексу РТС ожидается падение до 1350 пунктов, по индексу МосБиржи — до 3435 пунктов.