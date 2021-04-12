Преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции Ozon (+3,92%): возможно, инвесторы решили отыграть ожидания включения бумаги в индекс MSCI в мае. В числе аутсайдеров оказались акции Алросы (-3,41%) на фоне выхода данных о продажах в марте. Закрытие в паре USD/RUB было максимальным с середины ноября.

Аэрофлот (+0,84%) планирует вывести на линию все воздушные суда уже к июню. В настоящее время не используется 52 самолета из 221. Однако новость еще не отыграна, что вызвано, на наш взгляд, опасениями в отношении закрытия авиасообщения с Турцией и возможным ростом заболеваемости COVID-19 в России. В то же время мы полагаем, что снижения объема авиаперевозок не произойдет. Во 2-м квартале пассажиропоток может вырасти на 20% кв/кв, что уже близко к докризисному уровню, а в случае, если границы будут открыты на всех европейских направлениях, спрос может быть ажиотажным.

ГМК Норникель (+2,20%) обсуждает дивиденды. Суммарная выплата на акцию за прошлый год может составить 1 021,22 руб. Недавно компания предложила обновленную дивидендную политику, предусматривающую дивиденды в размере 50–70% свободного денежного потока: это последняя выплата в значительном объеме перед запланированным сокращением дивиденда в два-три раза на фоне роста капитальных затрат. Однако котировки поддержала другая новость — о выкупе около 4% бумаг на сумму $2 млрд, что составляет около 11% от свободно обращающихся на бирже акций. Покупка с рынка такого количества бумаг приведет к росту котировок. Если основные акционеры не будут участвовать в выкупе, их доли возрастут, а размер дивиденда в будущем также увеличится вследствие погашения казначейских акций.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Несмотря на рост внешних рынков, неделя может начаться со снижения. Прогноз по паре USD/RUB: коридор 76,50–77,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3400–3450 пунктов.