Сегодня фондовые индексы снижаются. Индекс РТС в момент написания комментария снижается на 1,33%. Прогноз который я давал на этот год, что это не будет год поступательного роста индексов пока оправдывается. Рынок очень интересный, но непростой. В День космонавтики 12 апреля «фондовая ракета» ушла наверх но американские власти лазерным лучом санкций повредили гироскоп это ракеты и она стала «рыскать». Фьючерс на индекс РТС протестировал сверху ранее пробитый понижательный тренд и от него отразился.

Теперь поговорим серьезно. Рынок дает масса возможностей для заработка, но надо играть по его правилам. Не надо приходить на футбольную площадку с гандбольным мячом. На графике мы видим "островной разрыв". Сильный медвежий сигнал. Такое бывает в отдельных акциях, но чтобы в индексе РТС! Последний раз такое было много-много лет тому назад. Теперь если "быки" не закроют разрыв наш рынок будет двигаться вбок (в лучшем случае) или падать. Ситуация аналогична той что была 17.03.21. Ловушка для «быков» — ложное пробитие предыдущего максимума и черная свеча. Я в тот день сказал, что если эта свеча не будет закрыта в ближайшие дни это будет первым медвежьим сигналом. Сегодня видим второй медвежий сигнал. Вернее можем увидеть по закрытию. Ракета будет летать время от времени наверх но все в рамках бокового коридора. Спекулянты будут довольны!

США ввели санкции против российского госдолга. Это плохо для экономики. Но с фондового рынка сняли неопределенность и это хорошо! Санкций было не избежать, но Самый позитивный вариант — запрет на покупку новых выпусков для иностранцев. США запрещают банкам покупать российские долговые бумаги выпускаемые после 14 июня Никакой паники этот запрет не вызовет. Полный запрет на весь долг это был бы плохой вариант, но маловероятный. Запрет на покупку новых выпусков для нерезидентов приведет к тому что будет две кривые с доходностью. Ввыше доходность будет у «старых» выпусков. Для рубля ситуация негативная, но это негатив краткосрочный.

Счет текущих операций во втором и третьем квартале всегда плохой и этот фактор важнее. Напряженность на Украине также важнее. Так что за несколько недель негативные факторы от введения новых санкций исчезнут. При условии отсутствия новых обострений на Украине в конце года рубль укрепится по отношению к текущим значениям. Покка я вижу на графике поддержку поддержку 75,2 и сопротивление 78. В четвертом квартале usd/rub может снизиться в район 72,5-73,5. Если же взглянуть глобально на ситуацию, то более тяжелые санкции против России могут быть введены не в 2021 а в 2022 году. В настоящее время администрация Байдена решает климатические задачи и задачи контроля над вооружением, выводит войска из Афганистана. Поэтому ей нужно взаимодействие с Россией.

Цены на золото сегодня растут, но пробитие уровня 1760 может растянуться на долгие дни. Опасно покупать под этим уровнем. Ближайшая поддержка 1738. На возвращение котировок на поддержку 1680 я не верю.