Российский рынок акций в четверг выглядел слабее многих западных площадок, а также индекса развивающихся стран MSCI EM. Однако с учетом утверждения новых санкций вчерашние результаты торгов однозначно можно назвать позитивными.

США ввели санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, а также запретили американским финансовым институтам участвовать в первичных размещениях облигаций Минфина РФ, ФНБ и Банка России.

Вариант санкций на госдолг можно расценивать как наименее жесткий из возможных. Минфин США разъяснил, что ограничения не касаются вторичного рынка. То есть американские банки могут удерживать ранее открытые позиции в ОФЗ, а также совершать операции с гособлигациями на вторичном рынке.

Вчерашнее выступление Джо Байдена по итогам утверждения новых мер не указывает на неизбежность новых санкций в будущем. Наоборот, было достаточно много комментариев, которые расцениваю, как желание пойти по пути деэскалации конфликта и поиска компромисса.

Вместе с утверждением санкций и уходит фактор неопределенности, мешавший ранее устойчивому росту российского рынка акций. В последние недели ряд голубых фишек игнорировали позитивную динамику сырьевых товаров, ввиду осторожности многих крупных участников. Сейчас этот навес опасений снят, как минимум на некоторое время. Появляется благоприятный период для локальной волны роста.

Не исключаю, что в течение нескольких сессий после того, как были введены санкции на госдолг, мы вдруг увидим, что индекс МосБиржи перепишет исторические максимумы, а индекс ОФЗ (RGBI) полностью отыграет вчерашнюю просадку.

Новые ограничительные меры не являются критичными для российской экономики. Минфин сумеет заместить выпадающий спрос на новые выпуски рублевых ОФЗ другими источниками. К тому же в последнее время доля нерезидентов на первичных размещениях была крайне мала по сравнению со спросом со стороны госбанков.

Что делать

Удержание длинных позиций в акциях остается актуальным. По индексу МосБиржи ближайший ориентир — это область 3600–3620 п. В случае ее пробоя далее цели сдвинутся в сторону 3690–3700 п.

Внешний фон в целом располагает к такому движению. Так, глобальный индекс MSCI ACWI вчера переписал исторические максимумы. В это же время стоимость барреля нефти в рублях сейчас находится в районе 5080. Это на 65% (!) выше среднего значения прошлого года. К тому же объем добычи российских нефтяников в 2021 г. будет постепенно расти. В моменте могут быть интересны акции Роснефти, на фоне позитивных ожиданий от проекта Восток Ойл, а также бумаги Лукойла, который намерен выплачивать весь FCF на дивиденды. Благоприятная картина складывается в акциях Газпрома на фоне высоких цен на газ и перехода к выплате 50% скорректированной чистой прибыли на дивиденды уже по итогам 2020 г.

После незначительной коррекции может вернуться спрос в обыкновенных акциях Сбербанка с фокусом на обновление рекордных отметок и преодолением уровня 300 руб. (привилегированные бумаги могут выглядеть слабее).

В краткосрочной перспективе индекс голубых фишек по факту свершившегося негативного события (санкции) может выглядеть сильнее, чем второй эшелон.

Что касается пары USD/RUB, которая вчера в моменте поднималась выше 77, то здесь я пока не вижу оснований для существенного подъема. Наоборот, сохраняются шансы на спуск в сторону 75–75,3.

В фокусе

Русал (+3,6%). Ралли продолжается, несмотря на санкции колебания рубля и прочие внешние факторы. Накануне вновь были переписаны максимумы. Подобная динамика не вызывает удивления, учитывая мощный подъем цен на алюминий. В рублях тонна находится на историческом максимуме — на 27% выше среднего значения за последние 12 месяцев и на 40% выше, чем в 2020 г. Локально бумаги Русала перегреты, однако причин для глубокой коррекции пока не появляется.

Полюс (+1,8%) и Полиметалл (+3,1%). Акции компаний выглядели сильнее рынка на фоне слабого рубля и возобновления подъема цен на золото (+1,5%), которое выросло в ответ на падение доходностей по гособлигациям США.

По золоту складывается достаточно интересная картина. В случае преодоления области $1765–1770 откроется дорога для продолжения роста в сторону $1815–1830. При таком раскладе спекулятивно могут быть интересны акции золотодобытчиков (не на длинную дистанцию).

РусАгро (-3,5%). Акции упали на фоне дивидендной отсечки. Масштаб снижения оказался существенно меньше, чем размер дивидендов (около 8,5%), что косвенно указывает на высокий спрос в бумагах и нежелание крупных участников выходить из актива.

АФК Система (-2,6%). Негативных корпоративных новостей, которые бы способствовали такому снижению, не обнаружено. Ожидания по бумагам АФК остаются преимущественно позитивными. Предстоящее IPO Segezha Group остается важным драйвером для роста бумаг Системы с потенциальным достижением уровней около 40 руб.

Сегодня ожидается отчет о финансовых результатах за 2020 г. компании Самолет. Также будут опубликованы операционные результаты за I квартал.

X5 Retail Group и АЛРОСА опубликуют операционные отчеты о продажах за I квартал.

Северсталь обнародует сразу финансовые и производственные результаты I квартала.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,15%, нефть Brent в плюсе на 0,3% и находится около уровня $67.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия четверга.



