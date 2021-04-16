В данный момент индекс РТС находится на положительной территории (+0,92%). На этой неделе «пазл» для «быков» сложился удачно. Новые антироссийские санкции США оказались минимально возможными. Кроме того, произошло ощутимое снижение геополитической напряженности. Президент США хочет встретится с президентом России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует военного решения проблемы Донбасса. Зеленский назвал обстановку в Донбассе «контролируемой». Министр обороны РФ Сергей Шойгу на этой неделе анонсировал скорый отвод российской армии от границы с Украиной. Я думаю что инвесторы рады тому, что можно забыть о геополитической напряженности и сосредоточиться на экономических вопросах. В частности на отчетности компаний из США, на дивидендных стратегиях.

Сезон отчетности компаний из США таит в себе приятные и неприятные сюрпризы.

Delta Air Lines (DAL) сообщила об убытках в прошлом квартале почти в 3 миллиарда долларов в первом квартале, хотя наблюдала рост доходов по мере того, как путешественники медленно возвращались на борт. Скорректированный убыток до налогообложения: 2,9 млрд долларов против ожидаемых аналитиками 2,25 млрд долларов. А я напомню, руководство компании планировала начать безубыточную работу начиная с декабря прошлого года. Не получилось…

Не могут менеджеры прогнозировать ход пандемии КОВИД-19. Delta продолжает блокировать средние места до конца апреля на всех своих рейсах, многие дальние рейсы закрыты, а ближние прибыли почти не приносят. Генеральный директор Эд Бастиан считает, что доверие пассажиров возвращается. Но не все от него зависит. Будет успех массовой вакцинации и откроются дальние направления — компания будет прибыльной. Все эти перипетии отражаются на графике. Вчера котировки опустились вниз (-2,46%) на локальный мартовский восходящий тренд. Пробитие вниз отметки 46 нежелательный сценарий для «быков». В этом случае боковая динамика может закрепиться надолго, потому что с большой вероятностью котировки снизятся до отметки 44,5. С точки зрения спекуляций — акция замечательная так как любая новость по вакцинам приводит котировки в движение. С точки зрения инвестиций я в перспективах этой акции не уверен. Консенсус-прогноз американских аналитиков составляет 53,94 а это всего лишь на 4% выше мартовского максимума. Получается что когда произойдет выход вверх из боковой консолидации окажется, что фундаментальный потенциал роста акции невелик.

Рубль сегодня укрепляется. Поскольку второй и третий квартал не самое удачное время с точки зрения платежного баланса я чудес от рубля не жду. Ситуация усугубляться тем, что в последнее время Россия потеряла часть внешних рынков для сбыта нефти. Экспорт российской нефти в первом квартале 2021 года сократился на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Сложно представить что в такой ситуации мы увидим сильное укрепление рубля. Спрос на российскую нефть марки Urals уменьшился, выручка уменьшилась. Я вижу на графике USDRUB поддержку 75,2 и 74,7. Вопрос укрепления рубля до 72,5-73,5 это вопрос четвертого квартала. Если не будет очередного обострения на фронте геополитики.