На старте сессии рубль испытал кратковременное давление несмотря на позитивный внешний фон, но быстро перешел к активному росту, обновив апрельский максимум к доллару и недельный — к евро.

Мировые рынки сохраняют позитивную тенденцию, чему способствует сильная статистика по экономике США, вышедшая вчера и в целом на текущей неделе. Несмотря на это доходности американских гособлигаций снижаются, что выступает дополнительным драйвером роста рисковых активов.

Данные по китайской экономике, опубликованные в начале дня, были неоднозначными: ВВП за I кв. совпал с ожиданиями, продемонстрировав сильный рост, а объем промпроизводства оказался хуже прогноза. В то же время розничные продажи были лучше ожиданий.

Для нас дополнительным позитивом выступает исчезновение санкционной неопределенности, по крайней мере на краткосрочном горизонте. Учитывая, что новые санкции США оказались не столь жесткими, как многие опасались, это приводит к сокращению геополитического дисконта в рублевых активах, способствуя их росту.

Развивающиеся валюты поначалу находились под давлением растущего доллара. Однако утром он стал быстро снижаться, улучшив ситуацию в секторе: большинство представителей существенно сократило потери, некоторые вышли в плюс.

Российский долговой рынок быстро вернулся к восходящей динамике. Индекс гособлигаций RGBI совершил мощный рывок вверх, обновив месячный максимум. Правда, рубль постепенно стал игнорировать внешние и внутренние драйверы роста.

После старта основной сессии рубль перешел к снижению, хотя внешняя обстановка осталась в целом благоприятной. Вероятно, сыграл роль фактор пятницы, когда многие инвесторы предпочитают уходить на выходные в инвалюте из-за опасений реализации в этот период каких-либо рисков. Если этого не произойдет, уже в понедельник рубль может ускорить рост даже при нейтральном внешнем фоне.

Нефть откатилась от новых месячных вершин

Вчера нефть закрылась около новой месячной вершины и сегодня некоторое время продолжала расти, обновляя локальный максимум. Однако незадолго до открытия основной российской сессии котировки просели в рамках коррекции. Сейчас Brent прибавляет 0,3% немного выше уровня $67.

Позитивные данные по экономикам крупных потребителей нефти увеличивают шансы на быстрое восстановление нефтяного спроса. Дополнительным драйвером роста всех сырьевых товаров выступает снижение доллара, возобновившееся утром.

Доллар вновь демонстрирует слабость

В начале дня американская валюта активно повышалась, но утром стала сдавать позиции. В результате индекс доллара (DXY) приблизился к месячному минимуму, установленному вчера, теряя сейчас 0,15% около значения 91,5 п.

Давление на доллар оказывает снижение доходностей американских гособлигаций, что свидетельствует об уменьшении риска всплеска инфляции, угрожавшего более ранним ужесточением монетарной политики ФРС. Кроме того, высокий спрос на рисковые активы провоцирует выход из защитных инструментов, одним из которых является доллар.

В пятницу повлиять на динамику всех рынков способны данные по индексу настроений американских потребителей и его инфляционной компоненте (17:00 МСК). Более сильные показатели могут вызвать восходящий импульс доллара.

Европейская валюта сумела развернуться вверх после снижения, произошедшего в начале дня. Пара EUR/USD обновила максимальные с начала марта значения, прибавляя в данный момент 0,15% вблизи уровня 1,200.

Техническая картина

Пара USD/RUB в пятницу немного не дошла до нижней границы диапазона консолидации 75,22–78,05, резко развернувшись вверх. Пока дневная свечка не будет закрыта за пределами этого коридора, более вероятно сохранение разнонаправленной динамики доллара.