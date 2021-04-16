К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в плюсе и обновили максимумы со второй половины марта. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск вырос на 0,66% до 3592,04 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,97%, до 1489,15 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар располагался чуть ниже 76 руб., а евро находился у 91 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были акции Распадской (+6,47%) и бумаги En+ Group (+4,59%). Акции Северстали подорожали на 4,33%. В лидерах снижения находились котировки ФосАгро (-1,02%) и бумаги М. Видео (-0,80%).

Распадская в пятницу выбралась в лидеры роста после новостей о проработке выделения угольного бизнеса Евразом, которое позволило бы улучшить экологический профиль обеих компаний. Схема по-прежнему носит опционный характер.

Северсталь же представила ожидаемо сильные финансовые результаты за 1-й квартал текущего года и сообщила об увеличении производства стали на 4% г/г, росте выручки – на 25% г/г, а EBITDA – в два раза. Квартальный дивиденд Северстали составит 46,8 руб. на акцию. ММК и НЛМК представят свои финансовые результаты на следующей неделе, а их акции продолжают повышение в свете сохранения оптимизма относительно всего стального сектора.

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ колебались между плюсом и минусом, изменяясь менее чем на 0,5% вблизи сопротивлений 67,50 долл. и 64 долл. соответственно. На этой неделе котировки получили импульс к краткосрочному повышению благодаря оптимистичным прогнозам ОПЕК и МЭА по спросу, сильным макроэкономическим данным Китая, а также ослаблению американского доллара.

С технической точки зрения особенных препятствий для возвращения нефтяных цен к мартовским пикам 70,03 долл. и 67,98 долл. не наблюдается, но покупателям стоит дождаться преодоления краткосрочных сопротивлений. Говорить о сохранении склонности бумаг к росту можно до закрепления цен на сорт Brent и WTI ниже 64 долл. и 60,50 долл. соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков). С фундаментальной точки зрения помочь в продолжении восходящего движения котировкам могли бы такие факторы как ослабление доллара, а также благоприятные макроэкономические и корпоративные данные по крупнейшим экономикам.