Неделя на американском фондовом рынке началась вяло и безыдейно. Единственно, на что это можно списать, так это на передышку между… первой и второй…

Между первой волной отчетности, которую нам "выкатили" банки на прошлой неделе и второй волной отчетности, которая по нарастающей будет выходить уже в течение недели текущей. Закоперщиком на ниве отчетности стала вчера компания Coca-Cola (KO, +0,60%), которая опубликовала финансовые показатели по итогам своей деятельности в 1-м квартале 2021 года еще до старта основной торговой сессии. Данные от Coca-Cola были ожидаемо хорошими, однако слишком уж взбодрить участников рынка ими не удалось.

Вялотекущая торговля, которую мы наблюдали на премаркете не изменилась и после открытия рынка. Инвесторы нехотя что-то покупали, но особого блеска в глазах точно не было. В итоге торги прошли очень ровно на совершенно средненьких оборотах с небольшими продажами в основном в акциях ведущих технологических компаний. Именно этот сектор выглядел вчера хуже всех и средние потери составили здесь 1,25%.

Также с потерями более 1% (-1,16%) завершили день и циклические компании потребительского сектора. Однако если продажи в технологическом секторе были достаточно равномерно "размазаны" по всем компаниям, то среди компаний из сектора Consumer Cyclical был свой "герой", который и утопил ниже нуля весь сектор. Это — автомобилестроительная компания Tesla (TSLA, —3,40%), чьи акции попали под раздачу после сообщения о трагическом инциденте с двумя жертвами в Техасе после аварии Tesla Model 3, ехавшей на автопилоте.