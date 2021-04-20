К середине торгового дня российские фондовые индексы, после попыток роста в начале дня, вышли в умеренный минус. Индекс Мосбиржи к 14:45 мск снизился на 0,27% до 3564,3 пункта. Индекс РТС упал на 0,39%, до 1470,83 пункта.

Рубль к середине сессии изменялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар располагался выше 76 руб., а евро находился у 92 руб.

В лидерах роста к середине сессии были привилегированные акции Мечела (+3,04%) и бумаги ВТБ (+3,69%), которые вернулись к повышению после публикации накануне сильных финансовых результатов за 1-й квартал. Акции Petropavlovsk и М. Видео подорожали на 2,05% и 1,22% соответственно. В лидерах снижения находились котировки Системы (-2,70%) и расписки TCS Group (-2,48%).

Акции Petropavlovsk во вторник пытались продолжить восходящее движение к психологически важной отметке 30 руб., несмотря на данные о снижении производства золота в 1-м квартале на 49% г/г, до 95,6 тыс. унций. Инвесторов, однако, воодушевляют изменения в структуре управления компанией, разработка которой, по оценке генерального директора Дениса Александрова, должна вскоре завершиться.

Акции М. Видео пытаются расти в преддверии объявления 22 апреля, в четверг, операционных результатов за 1-й квартал 2021 года. С технической точки зрения бумаги как среднесрочно, так и краткосрочно по-прежнему выглядят слабо. До закрепления выше сопротивления 715 руб. инвесторам стоит учитывать сохранение высоких рисков возобновления нисходящего движения в район долгосрочной поддержки 665 руб. При способности котировок устоять выше 715 руб., а особенно выше 737-750 руб. можно будет говорить об улучшении среднесрочных перспектив и хороших шансах на возвращение в район 800 руб.