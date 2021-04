Индексы США закрыли день в минусе, но это ещё не самая неприятная новость. После завершения торгов отчиталась золотая овечка цифровой экономики Netflix (-0,88%) и это уже было сильно неприятно. Прибыль и выручка оказались лучше ожиданий Wall Street, но число новых подписчиков выросло лишь на 3,98 млн по сравнению с 6,2 млн ожидаемыми.

Более того, уже в II квартале стримминговый сервис ожидает прироста лишь 1 млн новых подписчиков по всему миру. Компания оправдывает данную динамику сокращением нового контента в условиях пандемии, но именно пандемия обеспечила Netflix бурный рост в прошлом году.

Более очевидным является то, что на поле онлайн-видео появилось слишком много игроков, включая Disney+, Hulu, HBO Max, Apple TV+, Amazon Prime и NBCUniversal Peacock. Со временем конкуренция в секторе только возрастёт и прирост новых подписчиков может пойти в минус на фоне открытия экономики.

Всемирная организация здравоохранения продолжает пугать рынки. Эксперты ВОЗ говорят о штаммах, которые нейтральны к существующим вакцинам. В самих США ежедневно прививают 3 млн человек, но число новых случаев удерживается на высоком уровне. К примеру, в понедельник оно превысило 67 тыс.

На этом фоне под давлением вновь были акции авиакомпаний и операторов круизов. Бумаги United Airlines потеряли 8,53% на фоне пятого подряд убыточного квартала и неясных перспектив возвращения к прибыльности в течение года.

Apple провёл презентацию новых продуктов, включая обновлённые iPad, а также долгожданные электронные метки, но инвесторы оценили это на —1,28% падения акций.

IBM (+3,79%) неожиданно отчиталась о росте прибыли и выручке, хотя рынок в последнее время привык к обратному. Акции производителя сигарет Altria (-3,85%) негативно отреагировали на слухи о том, что администрация Байдена может предписать снизить содержание никотина во всех продаваемых в США сигаретах. В разрезе секторов самые большие потери были в энергетике (-2,66%), а сильнее всех оказались коммунальные услуги (+1,32%).

В составе индекса Dow Jones лидировали International Business Machines Corp. (+3,79%), Johnson & Johnson (+2,33%) и UnitedHealth Group Inc. (+1,72%). Самыми слабыми были Boeing Co. (-4,13%), Nike Inc. (-4,2%) и Goldman Sachs Group Inc. (-3,27%).