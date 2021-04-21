Цены на нефть во вторник снизились на фоне эскалации опасений из-за растущего числа заражений COVID-19 и негативного сентимента на фондовых площадках.

Фьючерсы на американский сорт WTI показали опережающее снижение, из-за чего спред между Brent и WTI расширился до $3,9 за баррель в пользу североморского бенчмарка. Фьючерсы на Brent завершили торги в районе $66,5 за баррель и сегодня с утра продолжают снижение.

Коррекционные настроения преобладают, однако о предпосылках к более серьезному падению речи пока не идет. Сегодня в фокусе внимания могут быть данные по запасам нефти в США. Если они выйду в негативном ключе, то распродажи могут ускориться. Обновление вчерашнего минимума в районе $65,5 будет негативным сигналом.

В Индии, третьем импортере нефти в мире, суточное число заражений и смертность достигают максимумов. Участники рынка опасаются, что страна может возобновить режим карантина, что негативно скажется на потреблении топлива.

В целом, более или менее значительное восстановление спроса на топливо наблюдается только в США и Китае. Во многих остальных странах потребление остается достаточно слабым. Большие надежды связаны с высоким сезонным спросом в летний период. Рынок будет пристально следить за косвенными индикаторами спроса, которые могут показывать растущую динамику в мае-июне. Если ожидания не оправдаются, то нефтяные цены могут скорректироваться и оказаться ниже $60 за баррель.

Вчера поздно вечером была опубликована статистика по запасам нефти от API. По данным института, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0,44 млн баррелей, запасы бензина сократились на 1,6 млн баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 0,66 млн баррелей. Реакция рынка на статистику нейтральная. Внушает оптимизм сокращение запасов бензина, однако стоит дождаться официальных данных от Минэнерго США сегодня в 17:30 мск.