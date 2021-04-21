Рынок устал расти. Если на прошлой неделе участники рынка весь негатив игнорировали, а весь хилый позитив принимали во внимание и тащили, тащили, тащили котировки все выше и выше, то теперь картина строго обратная.

Большая "таблетка" позитива, прописанная "доктором ФРС", прекратила свое действие, и небо тут же стало хмурым и нерадостным. Отсюда и результат — индексы скользят вниз по наклонной, теряя день за днем по несколько десятых долей процента.

Вроде бы ничего страшного и не происходит, но все же остается очень неприятное ощущение от всего этого процесса.