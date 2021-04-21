"Таблетка позитива" от ФРС прекратила свое действие
Рынок устал расти. Если на прошлой неделе участники рынка весь негатив игнорировали, а весь хилый позитив принимали во внимание и тащили, тащили, тащили котировки все выше и выше, то теперь картина строго обратная.
Большая "таблетка" позитива, прописанная "доктором ФРС", прекратила свое действие, и небо тут же стало хмурым и нерадостным. Отсюда и результат — индексы скользят вниз по наклонной, теряя день за днем по несколько десятых долей процента.
Вроде бы ничего страшного и не происходит, но все же остается очень неприятное ощущение от всего этого процесса.
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