Рубль начинал день неуверенно, но на фоне послания президента Федеральному собранию настроение на валютном рынке заметно улучшилось.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5030 рублей. Ставки MosPrime остались на день на уровне 4,58%, выросли до 4,71% на неделю и снизились до 5,0% на месяц.

Шансы на то, что ставка будет повышена сразу на 50+ базисных пунктов существенно возрастает.

В целом на рынке даже считают наиболее правильным сделать шаг в 100 базисных пунктов и на этом завершить процесс нормализации, поскольку рынок ОФЗ уже отражает подобную перспективу. Кстати, о рынке ОФЗ. Минфин в среду проводит аукционы и на первом из них были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26236 с погашением 17 мая 2028 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу, т.е. весь предложенный объём. Спрос составил 83,703 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,07%.

Во всяком случае, зафиксированная доходность оказалась ниже, чем на предыдущих аукционах, что можно объяснить ограниченным объёмом размещения и позитивным фоном выступления главы государства. Вероятно, что успех будет закреплён, а эффект от дипломатического скандала с Чехией постепенно начнёт затухать, что позволит рублю выполнить цель на укрепление по итогам недели.

На Forex преобладало спокойствие. Индекс доллара укреплялся чуть более 0,1% до 91,35 п. AUD и NZD незначительно укреплялись против валюты США.