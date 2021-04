Американские индексы начинали день слабо, но к закрытию вновь показали существенный рост. Инвесторы вернулись к покупке бумаг, связанных с открытием экономики после пандемии. К примеру, бумаги Norwegian Cruise выросли на 10,32%. Даже акции Netflix, которые упали на 7,4%, не смогли помешать очередному «бычьему» празднику. Netflix подписала лишь 3,8 млн новых подписчиков в I квартале, а в II квартале ждёт только 1 млн новых клиентов. Отчитавшиеся компании в среднем на 23% превышают ожидания Wall Street по прибыли, но для отдельных компаний этого может быть недостаточно. Например, акции Apple (+0,29%) весьма скромно отреагировали на презентацию новых продуктов. Тем не менее отчётности пока в полной мере отражают улучшение ситуации в I квартале на фоне существенных федеральных стимулов. В минусе день закрыли секторы коммунальных услуг (-0,9%) и коммуникации (-0,28%). Самыми сильными стали материалы (+1,87%) и энергетика (+1,48%). В составе индекса Dow Jones лидировали акции International Business Machines Corp. (+3,91%). Компания сообщила о росте выручки и прибыли, что в последние годы было редким явлением. Также сильный рост показали Dow Inc. (+3,74%), Nike Inc. (+2,19%) и Caterpillar Inc. (+2,12%). Самыми слабыми были Procter & Gamble Co. (-0,65%), Verizon Communications Inc. (-0,43%) и McDonald's Corp. (-0,32%). Из потенциально опасных для рынка историй отметим законодательную инициативу группы сенаторов включая Берни Сандерса, которые предлагают закрепить бесплатное образование в колледже для всех американцев с финансированием через налог на транзакции Wall Street. Однако инициатива эта может не получить общей поддержки, поэтому рынок пока игнорирует потенциальный ущерб. По итогам дня:

DJIA — 34137,31 п. (+0,93%),

S&P 500 — 4173,42 п. (+0,93%),

NASDAQ — 13950,22 п. (+1,19%).