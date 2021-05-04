Российский рынок акций сегодня начинает работу после длинных выходных. Наши индексы пропустили сессию понедельника, так что придется отыгрывать внешний фон с самого открытия.

Европейские и американские площадки вчера показали преимущественно положительный результат. В США индекс S&P 500 вырос на 0,3% и сейчас остается неподалеку от исторических максимумов. По данным FactSet, уже опубликованы квартальные отчеты 60% компаний из индекса. 86% отчитавшихся эмитентов сообщают о превышении уровня прибыли на акцию (EPS) над консенсус-прогнозами аналитиков. Выручка оказывается выше ожиданий в 76% случаях. Вытягивать себя из болота: когда экономики перестанут кормить стимулами

В целом глобальный индекс акций MSCI ACWI также находится в районе рекордных отметок.

На сырьевых площадках преобладал оптимизм. Цены на нефть в понедельник поднялись на 1,2%, торги проходят около $67,5 за баррель. Эти уровни крайне комфортны для российского нефтяного сектора. Стоимость бочки в рублях остается выше 5000 — это максимальное значение с октября 2018 г. Стабильность сырьевых цен может остановить слабость акций нефтяников. Положительный краткосрочный взгляд по Роснефти и Газпром нефти.

Индекс VanEck Vectors Russia ETF (RSX), отражающий динамику российских депозитарных расписок, в понедельник вырос на 0,5%. Однако полностью полагаться на него не стоит, так как в Великобритании был банковский выходной.

Котировки индекса Мосбиржи остаются в рамках растущего канала, но инвесторы пока не находят поводов для ускорения движения наверх. На длинной дистанции ожидания в целом положительные, а в краткосрочной перспективе возможно продолжение фазы боковой консолидации.

Отметка 3500 п. отделяет рынок от чуть более глубокой коррекции. Пока же котировки выше этого уровня, сверху в качестве промежуточного сопротивлении выделяется район около 3620 п., а среднесрочные ориентиры находятся ближе к 3690-3700 п.

Начинается активная фаза дивидендного сезона. За первые две недели мая индекс МосБиржи способен потерять около 1,4% на отсечках. В такой ситуации сложно рассчитывать на подъем в сторону 3700 п. Достижение этого ориентира переносится на более поздний период.

Таким образом, статус мая, как одного из самых слабых месяцев для российского рынка акций, может частично подтвердиться за счет дивидендного фактора. За всю историю индекса Мосбиржи май завершался снижением в 61% случаев — это худший результат в году. На втором месте июнь — 48% случаев.

Торговая активность на этой неделе может быть пониженной из-за праздников, однако я бы все-таки не ждал, что обороты в акциях рухнут и просядут более чем на 50%.

В фокусе

Цены на золото накануне выросли на 1,3% и вернулись к $1790. Сохраняются шансы на продолжение импульса к следующим целевым ориентирам в районе $1815-1825. Достижение этих отметок может поддержать акции российских золотодобывающих компаний. В первую очередь можно выделить бумаги Полиметалла, которые оказались локально перепроданными после шести сессий снижения подряд.

Сегодня последний день перед закрытием дивидендного реестра в акциях Белуги и Казаньоргсинтеза. Позже на этой неделе отсечки пройдут в Новатэке, Полиметалле (последний день — среда), а также в НЛМК, ЛСР и Куйбышевазоте (последний день — пятница).

Сегодня Банк России опубликует доклад о денежно-кредитной политике.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу немного выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,2%, нефть находится около уровня $67,4.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия пятницы.