К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в плюсе, получая поддержку от внешнего фона и повышения отдельных эмитентов. Индекс Мосбиржи к 14:05 мск вырос на 1,18% до 3619,45 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,56%, до 1526,02 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар находился ниже 75 руб., а евро — ниже 90 руб.

В лидерах роста к середине сессии были обыкновенные акции Мечела (+4,65%) и расписки X5 Retail Group (+2,71%). В лидерах снижения находились котировки ТГК-2 (-4,93%), которые корректировались после резкого скачка наверх накануне, и акции ВТБ (-1,55%).

С технической точки зрения расписки X5 Retail Group пытаются восстановиться от минимумов с июня прошлого года и выйти из зоны среднесрочной перепроданности, но все еще выглядят слабо. Если котировкам удастся закрепиться выше сопротивления 2390 руб., вполне возможен отскок в район 2455 руб., а далее — к 2550 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика). С фундаментальной точки зрения интерес к X5 Retail Group в мае может поддерживаться ожиданием закрытия реестра по дивидендам за 2020 год (последний день покупки — 26 мая). При неспособности подняться выше 2390 руб. бумаги, однако, могут достигнуть новых минимумов с ближайшей поддержкой у 2230 руб., а далее — у 2080 руб.