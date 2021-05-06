Нефть поддержала котировки
В ходе торгов 5 мая преобладала положительная динамика. Индекс Мосбиржи обновил максимум, РТС превысил психологически значимый уровень 1500 пунктов. Лидерами роста стали бумаги Мечела (+7,67%). В аутсайдеры попали акции Транснефти (-1,37%). Пара USD/RUB торговалась вблизи 75.
Российский фондовый рынок двигался вслед за нефтью. Цена фьючерсов на Brent подскочила к $70, хотя на курс отечественной валюты это не слишком повлияло: баррель в рублях вновь котируется выше 5 тыс. Это обусловлено в основном ускорением инфляции. Впрочем, ситуация на денежном рынке комфортна. Ставки на 0,5-1,0 п.п. ниже ключевой, поэтому после праздников не исключено укрепление рубля к доллару в диапазон 73-74. Саудовская
Аравия повысила экспортные цены на нефть на июнь. Участники рынка связывают это с повышением спроса на фоне восстановления мировой экономики и с ослаблением карантина в странах Европы. Растут и цены на металлы. На фоне коррекции бумаг технологических компаний усилился интерес к циклическим активам, бумагам сырьевых компаний. С технической точки зрения при продолжении позитивной динамики на предстоящих торгах до конца недели индекс Мосбиржи способен достичь отметки 3700 пунктов. Рост будет обусловлен закрытием коротких позиций в голубых фишках.
Ожидаем смешанную динамику. Лидерами роста будут бумаги банков и нефтегазового сектора. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 74,10-75,10. Ориентир для индекса Московской биржи: 3600-3650 пунктов.
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