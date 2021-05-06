Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного растут после нейтральной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Торги на фондовых биржах США в среду, после повышения в начале дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,4%. В минусе оказался высокотехнологичный Nasdaq, а лучше рынка чувствовал себя циклический Dow Jones Industrial Average, который достиг нового рекорда.

Инвесторы с оптимизмом восприняли данные об ускорении темпов роста занятости и активности в секторе услуг страны в апреле, хотя показатели и не оправдали прогнозов. Многие представители ФРС при этом подтверждают важность стабильной денежно-кредитной политики на данном этапе экономического цикла.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Основным событием для рынка в четверг станут еженедельные цифры по пособиям по безработице.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 2%, который отыграл понесенные днем ранее потери вслед за выходом лучших, нежели ожидалось, данных по сектору услуг еврозоны в апреле. Статистика четверга, тем временем, сигнализировала об ускорении темпов роста производственных заказов Германии в марте с 1,4% до 3% м/м, лучше прогнозов, что вероятно поддержит настроения на открытии.

В течение дня итоги очередного заседания подведет Банк Англии, при этом не исключено, что регулятор напомнит рынкам о возможности относительно скорого ужесточения денежно-кредитной политики.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 после продолжительных выходных прибавил 1,8%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,5%. Китайские индексы снижаются в пределах 1,5%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут в пределах 0,5% после отступления от новых локальных максимумов накануне. Цены в ходе сессии среды достигли очередных пиков с марта (69,99 долл. и 66,76 долл. соответственно), после чего скорректировались вниз. Котировки, однако, вновь пытаются продолжить движение в район мартовских максимумов 70,03 долл. и 67,98 долл.

Фундаментальные факторы на рынке по-прежнему скорее складываются в пользу покупателей, но и преодолеть технически важные значения фьючерсам может быть не так уж легко.