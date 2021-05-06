Сегодня индекс Московской биржи обновил рекорд. На пике дня индикатор российского рынка акций поднимался до 3644,15 пункта. Инвесторы подкупают акции, поскольку в мае для выплаты дивидендов закроются реестры акционеров "Новатэк" (07 мая), "НЛМК" (11 мая), "Сбербанк" (12 мая), "МосБиржа" (14 мая), "М.Видео" (18 мая), Х5 Ритейл (28 мая).

С технической точки зрения факт остается фактом: золото застряло в чрезвычайно узком диапазоне с текущей поддержкой на 21-дневной экспоненциальной скользящей средней, а сопротивление в настоящее время находится на гармоническом уровне (гармоника — это когда разные технические исследования происходят в одной и той же ценовой точке), которая происходит на 100-дневной скользящей средней, которая в настоящее время зафиксирована на уровне $1797,10 и $1800, что является ключевым психологическим уровнем. Золото торговалось в этом узком диапазоне за последние 15 торговых дней и продолжает движение вбок.

Индекс Dow Jones достиг исторических максимумов. Nasdaq снижается четвертый день подряд — это самая продолжительная полоса снижений с октября 2020.

Пока что инвесторы продолжают ротацию акций технологических и растущих компаний в связи с ростом вероятности повышения ставок. А учитывая сильное ралли фондового рынка за последний год, некоторые обеспокоены тем, что катализаторы роста акций могут иссякнуть, поскольку восстановление экономики уже идет полным ходом, а сезон сильных прибылей отражает прошлые периоды. Недавние данные Bank of America показали, что институциональные инвесторы продолжили продавать акции третью неделю подряд, а хедж-фонды сообщили о самом крупном оттоке за месяц.

Многие участники рынка в настоящее время рассматривают вопрос о том, приведет ли сила экономического восстановления и всплеска потребительского и делового спроса к устойчиво высокому уровню инфляции, побуждая чиновников ослабить ультра-адаптивную политику, которая поддержала и экономику, и цены на активы. В четверг ADP сообщила, что число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 742 000 человек, а пятничный отчет

Министерства труда о занятости, как ожидается, покажет ошеломляющую цифру — почти 1 миллион рабочих мест вне сельского хозяйства, возвращенных в прошлом месяце.