Индекс МосБиржи в четверг по состоянию на 15:15 мск рос на 0,13% до 3647,72 п. Максимум сессии был сформирован на уровне 3660,96 п., что является новым абсолютным максимумом. Предыдущий пик 3644,15 был сформирован накануне в среду. Объем торгов в основной секции составлял 53 млрд. Индекс РТС в то же время рос на 0,33% до 1540,77 п. В ходе торговой сессии был достигнут локальный максимум 1547,04 п. Это максимальная отметка с 17 марта текущего года.

Российский фондовый рынок отслеживал общую динамику глобальных акций развивающихся рынков, которые пытались впервые за 6 последних торговых дней закрыться в плюсе. Цены на нефть приостановили активный рост, и этот факт вместе с минорными настроениями на европейских фондовых площадках сдерживал потенциал российских акций. Хотя индекс МосБиржи и переписал рекордный пик, но перед пятничной публикацией отчета по рынку труда в США по итогам апреля инвесторы, весьма вероятно, проявят сдержанность.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,5%. Индекс торгуется с коэффициентом 14,3 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,4 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 54,4 трлн рублей.

Акции МКБ дешевели почти на 5% после объявления предложения до 3,6 млрд новых акций. Цена будет установлена примерно 13 мая. На этой новости банк стал явным аутсайдером среди индексных акций.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Как мы и предполагали в утренних комментариях по валютному рынку, курс EURUSD решил перед пятничной публикацией отчета по рынку труда в США за апрель не атаковать довольно сильную поддержку 1,2000-1,1980. Поэтому котировки отскочили к 1,2056.

Фунт волатильно отреагировал на итоги заседания Банка Англии по вопросу монетарной политики. Британская валюта ощущает на себе давление продаж, но ослабляется к доллару весьма умеренно. Банк Англии сохранил без изменений объем программы покупки активов на фоне признаков восстановления экономики после вызванного пандемией коронавируса спада. Ключевая ставка осталась на уровне 0,1%, ориентир программы скупки активов 895 млрд фунтов.

Турецкая лира незначительно ослабла к доллару после того, как центробанк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 19% и повторил обязательство удерживать ее выше уровня инфляции. Такое решение регуляторы было широко ожидаемым. Индекс потребительских цен в Турции по итогам апреля вырос на 17,14% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее.

Рубль входил в тройку лидеров роста к доллару среди валют Emerging Markets, уступая по темпам только индонезийской рупии (+0,8%) и южноафриканскому ранду (+0,7%). USDRUB снижался приблизительно на 0,6% до 74,46. Как мы отмечали утром, низкая экономическая активность в России, обусловленная межпраздничной нерабочей неделей, способствует росту курса рубля. В начале недели мы обозначили до 10 мая торговый диапазон 76 — 74 рубля за доллар и не исключаем попытки тестирования нижней границы.

Минфин РФ в мае направит на покупку валюты 123,7 млрд рублей, ежедневный объем интервенций с 11 мая по 4 июня составит 6,5 млрд рублей. В апреле в рамках бюджетного правила ведомство ежедневно покупало валюту на 8,5 млрд рублей. Поэтому давление на российскую валюту сократится почти на четверть (на 24%). Безусловно, это позитивный для рубля фактор, который при прочих равных добавляет снижению USDRUB дополнительные 100 копеек.

Конъюнктура в мае складывается благоприятно для российской валюты. Цены на нефть перешли в диапазон $65-$70 за баррель (Brent). Туристический спрос на валюту остается низким из-за закрытых границ и психологического аспекта опасений новых штаммов коронавируса. Доходности ОФЗ, особенно на дальнем конце кривой, все более привлекательно выглядят для нерезидентов с учетом дефицита возможных альтернатив. При этом геополитическая премия сокращается на фоне предполагаемой в июне встречи президентов США и РФ. Однако как раз в этом ключе май может теоретически принести дополнительное давление на рубль, если Штаты посчитают для себя стратегически выгодным дополнительно надавить на Россию новыми санкциями, чтобы было больше «козырей в рукаве» в ходе переговорного процесса двух лидеров. Так или иначе, но пока мы вовсе не исключаем в последнем месяце весны снижение до 72 за доллар, однако ниже котировки уже с точки зрения риска и доходности смотрятся по-прежнему привлекательно для длинных позиций в паре USDRUB.