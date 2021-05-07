Торговая динамика была разнонаправленной. Индекс Московской биржи обновил очередной максимум. Лидерами роста стали бумаги Полюса (+7,67%). Аутсайдерами оказались акции МКБ (-3,49%) на фоне новости о докапитализации. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 74-75.

Газпром (+1,33%), спек. покупка, цель: 260 руб. Цена на газ в Европе превысила $300 за тыс. куб. м на фоне роста спроса ввиду прохладной погоды. Это на 80% выше базового прогноза самой корпорации, и это дает основания рассчитывать на ее сильные результаты по итогам второго квартала.

Выручку ожидают на уровне 2,8 трлн руб. при EBITDA в размере 715 млрд руб. Рынок газа восстанавливается как за счет роста цен, так и благодаря увеличению объемов поставки, поскольку запасы в ПХГ на исходе.

Мы повысили среднесрочную цель по бумаге компании с 267 до 320 руб. на конец года, предполагая рост средних экспортных цен на газ. Чистый долг Газпрома в ближайшие два года опустится ниже 2х EBITDA, что обеспечит комфортные условия погашения обязательств, несмотря на привлечение заимствований для финансирования программы газификации до 2025 года. При этом корпорация избежит сокращения дивиденда.

Краткосрочным драйвером роста акции Газпрома обеспечивают технические факторы. Ближайшая цель по бумаге — максимум с начала 2020 года на отметке 260 руб. При его пробое на благоприятном внешнем фоне акции продолжат уверенный подъем.