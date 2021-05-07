Индекс МосБиржи в пятницу днем рос на 0,54% до 3678,27 п. Максимум сессии был сформирован на уровне 3688,81 п., что является новым абсолютным максимумом. Предыдущий пик 3644,15 был сформирован накануне в среду. Объем торгов в основной секции составлял 65 млрд. Индекс РТС в то же время рос на 1,33% до 1571,15 п. В ходе торговой сессии был достигнут локальный максимум 1571,94 п. Это максимальная отметка с февраля текущего года.

Напомним, в самом начале апреля мы проводили анализ сезонности за 25, 10 и 5 лет для европейского индекса Stoxx Europe 600, американского индекса S&P 500, индекса развивающихся рынков MSCI Emerging Markets и российского индекса МосБиржи.

Апрель не являлся сезонно сильным месяцем для российских акций, а май, как показывает история, самый слабый месяц для российского фондового рынка. Однако индекс МосБиржи в апреле вырос на 0,06% и с начала мая демонстрирует рост на 3,83%, бросая вызов исторической динамике.

Действительно, май на удивление может оказаться позитивным месяцем на фоне ослабления доллара и роста цен на сырье, в том числе цен на нефть, а также возвращения интереса к российским рублевым гособлигациям.

В пятницу все промышленные металлы активно продолжают ралли, поэтому совсем неудивительно, что в лидерах роста среди индексных акций представители отраслевого индекса "Металлов и добычи".

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,5%. Индекс торгуется с коэффициентом 14,4 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,5 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 54,5 трлн рублей.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Доходность облигаций Казначейства США отреагировала резким снижением на неожиданно слабый отчет по рынку труда в США. Доходность 10-летних облигаций упала на 3 б.п. до 1,53%. Доллар США в ответ на такую динамику доходности ослаб против основных конкурентов.

При этом изменилось и рыночное позиционирование относительно повышения ставок в США в будущем. Так, на рынке фьючерсов на Eurodollar до публикации отчета первое повышение ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов учитывалось мартовским контрактом 2023 г. Однако после выхода отчета повышение ставки стал сигнализировать только июньский контракт 2023 г.

Доллар подешевел с начала недели против всех валют Большой десятки, в пятницу американец также ослаб против всех представителей G10, кроме канадского доллара, который сегодня ключевой аутсайдер в G10 на фоне снижения цен на нефть. Напомним, накануне канадский доллар достиг против валюты США максимума с 2017 года. Поэтому завершение недели с фиксацией прибыли по лонга в канадской валюте выглядит логично.

Индекс доллара упал до 10-недельного минимума в пятницу.

Мы ожидаем, что на следующей неделе слабость доллара может получить дальнейшее развитие, поскольку валюта США лишилась главного драйвера своего укрепления в первом квартале. Доходность трежерис может еще снизиться в ближайшее время.

При этом курс EURUSD может увеличить темпы восходящего движения, если рынок сконцентрирует внимание на комментариях члена управляющего совета ЕЦБ Мартинса Казакса, который отметил, что Центробанк Европы уже в июне может объявить о замедлении программы покупки активов, если экономическая экспансия не замедлится.

Сегодня один из тех редких дней, когда абсолютно все 24 валюты развивающихся рынков демонстрируют укрепление к доллару. Возможно, к концу дня и текущей торговой недели ситуация изменится, но на момент старта торгов на Wall Street картина была именно такой.

Рубль укреплялся к доллару на 0,6%, при этом USDRUB торговался около 73,82, то есть ниже нижней границы диапазона 76,00 — 74,00, который мы указывали на текущую неделю. Поскольку Brent держится выше $68/барр. баррель североморского сорта в эквиваленте российской валюты стоит выше 5000 рублей.

Технической перекупленности рубля мы сейчас не наблюдаем, поэтому в перспективе следующей недели курс пока выглядит способным продолжить рост. Это особенно верно, если цены на нефть Brent не встретят встречных ветров и, воспользовавшись слабостью доллара, поднимутся выше $70/барр.