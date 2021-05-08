Курс российской валюты к доллару и евро на укороченной "празднично-рабочей" неделе начала мая продемонстрировал уверенное повышение. При этом доллар опять обновил локальный минимум – уже с июля 2020 года (72 рубля, впрочем, такой провал, видимо, стал результатом трейдерской ошибки на "тонком" утреннем рынке пятницы) евро опускался до 89,34 рубля – минимума со 2 апреля.

Основным курсообразующим фактором для рубля стала динамика нефтяных котировок, которые немного не дотянули до психологически значимого уровня 70 долларов за баррель сорта Brent, обновив максимум с 15 марта (69,95 доллара).

Геополитические и санкционные риски остались на втором плане и даже уменьшились на фоне заявлений высокопоставленных американских чиновников по вопросам отношений с Россией. Это дало возможность участникам российского рынка продолжить отыгрывать глобальные курсообразующие факторы, сигнализирующие в основном об ослаблении доллара.

В итоге доллар закрыл неделю падением на 1,41 рубля до уровня 73,79 рубля, евро снизился на 64 копейки до 89,75 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась около 5,05 тысячи против 5 тысяч неделей ранее.

НЕФТЬ ПОМОГАЛА РУБЛЮ

Рубль начал укороченную межпраздничную рабочую неделю ростом против доллара и евро. Опасения по поводу санкционных и геополитических рисков в прошлые длинные выходные в России не оправдались, и инвесторы решили вернуться в рублевые позиции закрытые в конце апреля.

Высокие нефтяные цены поддерживали курс российской валюты. Нефть, в свою очередь, опиралась на прозвучавшие в Еврокомиссии предложения государствам — членам Евросоюза ослабить действующие ограничения на въезд в ЕС по причинам необязательного характера. Чиновники Еврокомиссии в качестве обоснования предложили расширение кампаний вакцинации в регионе. Кроме того, американский президент Джо Байден поставил цель вакцинировать до 4 июля (в США празднуется День независимости) 70% взрослых жителей страны.

Также подоспели хорошие данные по динамике запасов топлива в США. Американский институт нефти (API) зафиксировал на прошлой неделе снижение запасов нефти в стране на 7,7 миллиона баррелей. Минэнерго страны зафиксировало обвал показателя на 8 миллионов баррелей (1,6%) до 485,1 миллиона баррелей, хотя аналитики прогнозировали его снижение только на 2,3 миллиона баррелей. При этом нынешнее падение стало максимальным с недели по 22 января, когда запасы обвалились сразу на 9,9 миллиона баррелей.

Кроме того, геополитический фон оставался благоприятным для укрепления рубля. Опасения по поводу отключения России от SWIFT и другие неприятные экономические ограничения пока не стоят на повестке дня. Более того, президент США Джо Байден подтвердил журналистам, что рассчитывает встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в июне, на который назначен, в частности, саммит G7.

Эксперты в качестве возможных мест для проведения встречи уже называют Рейкьявик, Прагу, Любляну и Баку. Также правительства Швейцарии, Финляндии и Австрии предлагают территории своих стран для этого.

На таком благоприятном фоне игроки российского валютного рынка проигнорировали негативные для рубля новости о том, что немецкая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения немецкого регулятора на строительство газопровода "Северный поток 2". В связи с поданной жалобой строительные работы на немецком участке пока не разрешены. "Северный поток 2" построен на 95%, остается уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в разнонаправленных колебаниях, укрепляясь против доллара и слабея к евро. Таким образом отыгрывалось резкое укрепление евро на форексе против доллара – в район 1,217 – к максимуму с конца февраля.

Этому способствовали слабые данные по рынку труда США за апрель. Так, количество рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось только на 266 тысяч при ожиданиях роста на 978 тысяч. Безработица в стране в апреле поднялась до 6,1% с 6%, хотя аналитики ожидали ее снижения до 5,8%.

Впрочем, общий настрой на укрепление рубля, похоже, сохраняется. Этому способствуют оценки Минфина РФ, который снижает объемы покупки валюты по бюджетному правилу в период с 11 мая по 4 июня 2021 года. Они составят 123,7 миллиарда рублей, а ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 6,5 миллиарда рублей. В период с 7 апреля по 7 мая объем покупки валюты по бюджетному правилу составляли 8,4 миллиарда рублей в день, а общий объем – около 187 миллиардов.

Геополитический фон также пока остается умеренно-позитивным для рубля. Итоги европейского турне госсекретаря Энтони Блинкена по Европе вполне оптимистичны в преддверии готовящейся встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. В частности, он, отвечая на вопрос о возможном отключении России от международной межбанковской системы SWIFT, заявил, что не хочет вдаваться в обсуждение гипотетических вопросов того, что можно будет сделать в будущем… При этом он добавил, что США предпочли бы более стабильные, предсказуемые отношения с Россией.

Таким образом, дорогая нефть и общая слабость доллара на форексе способствуют продолжению укрепления рубля, тем более, что цель такого укрепления в 72 рубля за доллар была в пятницу случайно поставлена в результате, видимо, ошибочной сделки на "тонком" (малоликвидном) праздничном рынке.