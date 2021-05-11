Вчера российский рынок акций 5-й день подряд продолжил рост, вновь обновив исторический максимум. Однако уже во второй половине дня началась фиксация прибыли, вызванная как снижением американских индексов, так и техническими факторами.

Индекс Мосбиржи достиг района 3710-3720 пунктов, где проходит верхняя граница восходящего канала. Поводов для его пробоя нет, поэтому с учетом появившейся краткосрочной перекупленности, закрытие части лонгов выглядит вполне логичным.

Сегодня с утра американские фьючерсы торгуются в полупроцентном минусе, падает нефть. Так что начатое вчера снижение сегодня с утра продолжится.

Кроме того, сегодня тяжеловесный Сбер уже торгуется без дивидендов, и только его гэп приведет к просадке Индекса Мосбиржи не менее чем на 0,5%. Однако мы считаем, что бумага быстро, возможно даже в течение месяца, закроет дивидендный гэп. Поэтому ее можно аккуратно подбирать.

Все хорошо на сырьевом рынке: "зеленеют" промышленные и драгоценные металлы. Можно потихоньку брать «Норникель», а на сильных просадках — акции черных металлургов, не забывая при этом, что последние могут сильно упасть, если претензии ФАС к ним окажутся несуразно большими.

По-прежнему рекомендуем держать и даже наращивать позиции по акциям золотодобытчиков. Страхи роста мировой инфляции лишь нарастают, а золото считается лучше защитой от нее. Не исключено, что котировки «желтого металла» в течение ближайших месяцев уйдут выше 2000 долларов за тройскую унцию.

Вчера отскочила нефтянка, которая очень слабо участвовала в ралли начала мая. Возможно, инвесторы вспомнили о ее недооцененности. Пока нефть снижается на 0,8%, торгуясь, впрочем, на весьма комфортном уровне чуть ниже 68 долларов за баррель. Бумаги "Роснефти" и "Газпромнефти" пока стоит держать в портфелях, но новые среднесрочные покупки по ним делать опасно.

Стоит внимательно, но спекулятивно смотреть на "второй эшелон". Он также не участвовал в росте последних дней и сейчас спрос может перекинуться в менее ликвидные бумаги. Но что и насколько там взлетит — спрогнозировать невозможно.

Развернулась вверх вчера пара доллар-рубль, так и не решившаяся штурмовать сильнейшую поддержку 73. Сегодня стоит ждать дальнейшего умеренного ослабления российской валюты. Кроме ухудшения инвестиционных настроений в мире, против рубля будет играть активизация импортеров. Судя по характеру торгов, многие из них взяли отпуск в майские праздники и не формировали спрос на валюту, что и стало одним из главных факторов роста курса рубля.

Однако поводов для мощных девальвационных процессов нет. Если не появится новых санкционных или политических рисков, то пара доллар-рубль в ближайшие дни вряд ли уйдет выше отметки 76.