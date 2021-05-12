Отечественный рынок акций вчера выглядел очень сильно, снизившись по итогам основной сессии на 1,2%. Причем примерно половину этой величины дал дивидендный гэп Сбербанка.

Между тем, на внешних площадках ситуация выглядит нерадостной. Вновь на рынки пришли инфляционные страхи и ожидания более быстрого, чем ожидалось, сворачивания программ стимулирования экономики США со стороны ФРС. Американские индексы широкого рынка завершили день примерно процентным снижением. Правда, около нуля закрылся NASDAQ, но говорить об окончании фазы распродаж высоких технологий еще рано.

Перед нашим открытием американские фьючерсы теряют еще 0,5%, в минусе драгоценные металлы. Около нуля болтается нефть. Поэтому открытие нас ждет в районе вчерашнего закрытия, может быть с небольшим снижением.

Вчера порадовал Сбербанк, снизившись примерно на три четверти от уровня дивидендной доходности. Во многом этому способствовала традиционно сильная отчетность банка за апрель. Ждем, что Сбер продолжит быстро закрывать дивидендный гэп при улучшении внешнего фона.

Сегодня последний день с дивидендами торгуется Мосбиржа. Вчера ее активно скупали под дивидендную доходность в размере около 5%, обеспечив бумаге обновление исторических максимумов. Быстрота закрытия дивидендного гэпа будет во многом зависеть от внешнего фона, но сейчас акции биржи локально перекуплены и, по нашему мнению, торгуются по «справедливой» стоимости. Поэтому мы не ждем быстрого возвращения цены акций на «додивидендный» уровень, скорее всего, это займет около месяца.

Из перспективных идей стоит отметить акции сырьевиков. На просадках стоит покупать «Норникель» и ВСМПО «Ависма». С большим натягом в этот перечень можно включить и черных металлургов, но под них стоит зарезервировать свободные средства для усреднения в случае, если претензии антимонопольного ведомства к ним окажутся высокими.

Спекулятивно можно попробовать взять «Яндекс», который на распродажах высоких технологий в США ушел в зону поддержки.

Блекло выглядит нефтянка, несмотря на комфортные цены на нефть и рост добычи в рамках сделки с ОПЕК+. Тут лучше дождаться формирования волны роста, а она обязательно будет, и потом присоединяться к движению.

В районе 74 ищет зону равновесия пара доллар рубль. Пока сильного движения по российской валюте не ожидаем. Снятие политических и санкционных рисков уже отыграно. Дальнейшему же укреплению рубля будет препятствовать слабость отечественной экономики и сильная ее зависимость от импортных комплектующих, подорожавших из-за роста цен на сырье.