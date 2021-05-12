Во вторник, 11 мая, американские торговые площадки закрылись в красной зоне. Технологический сектор, открывшийся ниже остальных, практически отыграл все падение после того, как инвесторы начали откупать его просадку.

Главной темой прошлых дней стали разговоры о грядущем росте инфляции и ужесточении политики ФРС. Тут же стоит напомнить о словах Джерома Пауэлла, который не раз заявлял о том, что на политику регулятора не повлияют разовые повышения цен, вызванные восстановлением экономики.

Сегодня инвесторы с нетерпением ожидают новостей по инфляции за апрель в США. Согласно прогнозам аналитиков, этот показатель должен достичь 0,2%.

По итогам торгов индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average снизился на 1,36%, до 34 269,16 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 упал на 0,87%, до 4152,1 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ Composite отступил на 0,09%, до 13 389,43 пункта.

Simon Property Group упала на 3,4% вслед за США. Оператор торговых центров заявил, что не ожидает возврата к уровню заполняемости 2019 года до следующего года или 2023 года.

Акции L Brands Inc потеряли 4,6% после того, как ритейлер заявил, что разделится на две публично торгуемые компании, Bath & Body Works и Victoria's Secret.

Основными бенефициарами торговой сессии стали акции Freeport-McMoRan (+4,82%), ServiceNow (+3,15%), Perrigo Company (+2,83%), Eastman Chemical (+2,82%), а также Air Products and Chemicals (+2,46%). Среди других аутсайдеров выделим HanesBrands (-11,96%), Occidental Petroleum (-7,89%), Pioneer Natural Resources (-5,84%), и D.R. Horton (-4,91%).